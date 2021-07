Da anni cornice di Temptation Island, anche quest’anno, nell’edizione 2021, coppie partecipanti, tentatori e tentatrici alloggiano nel villaggio ormai diventato simbolo del programma. Il viaggio nei sentimenti narrato da Filippo Bisciglia si svolge in Sardegna, per la precisione all’Is Morus Relais. Nome che i fan di Temptation conoscono molto bene ormai.

Il format non è cambiato, dunque fidanzati e fidanzate abitano in due villaggi distinti insieme a tentatrici e tentatori e in attesa di scoprire nuovi colpi di scena ecco tutti i dettagli sulla magica location che fa da sfondo a questo seguitissimo programma estivo. Intanto si trova a Santa Margherita di Pula, a sud della Sardegna, in un’oasi naturale. Il villaggio è circondato da mare cristallino e pinete e, come si vede in tv, dà proprio l’idea di essere un vero paradiso.

Temptation Island 2021, quanto costa e dove si trova il villaggio Is Morus Relais

Il villaggio di Temptation Island si trova in una posizione molto agevole, a soli 50 km dall’aeroporto di Cagliari, da cui dista circa 40 minuti in auto. Perfetto per una vacanza all’insegna del relax ma anche per sport ed escursioni oltre che per celebrare matrimonio ad esempio. Oltre ai vari appartamenti, infatti, non mancano bar e ristoranti.





Ma parliamo di prezzi. L’Is Morus Relais offre un’ampia scelta che si divide in soggiorno in villa e soggiorno in relais. Le 4 ville presenti nel villaggio di Temptation Island hanno tutti i comfort possibili. E sul sito si legge che i costi di Villa Alfa e Villa Gemma vanno dai 1400 euro giornalieri. Pernottare a Villa Giove costa intorno agli 800 euro a salire, mentre per Villa Marte il prezzo sale a 1200 euro, sempre giornalieri.

Sono 8 le ville di lusso con patio e giardino privato di fronte al mare o immerse nei boschi e come appena visto i prezzi oscillano tra gli 800 e i 1400 euro al giorno. Qui è possibile ordinare una cena speciale a pagamento con tanto di maggiordomo. L’Is Morus Relais è dotato di camere di lusso, con bagno privato, vista mare o bosco, tv, internet e tanti altri comfort e i costi sono più contenuti: dai 121 ai 258 euro a notte.