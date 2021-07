E si torna a parlare della storia d’amore di Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti. Storia arrivata ben presto al capolinea a Temptation Island 2021, quella tra il 20enne e la 40enne di Roma: la coppia è scoppiata poco dopo la separazione nei rispettivi villaggi.

Lui, seppur geloso a livello “patologico” della sua fidanzata, si è infatti lasciato tentare dalla single Giulia e Valentina, dopo aver visto le immagini inequivocabili delle loro effusioni, ha chiesto a Filippo Bisciglia il falò di confronto immediato e poi deciso di uscire dal docu-reality estivo di Canale 5 da sola. Senza Tommaso. Di voci su Tommaso e Valentina ne sono circolate una marea mentre le altre coppie di Temptation Island 2021 continuavano il loro viaggio nei sentimenti e il pubblico aspettava di vedere in tv come sarebbe andata a finire.

Tommaso di Temptation Island 2021, le nuove rivelazioni su Valentina

Ma da regolamento fino al termine di Temptation Island 2021, che è registrato, nessuno dei protagonisti poteva parlare. Nemmeno coi social, rimasti ‘bloccati’ fino alla messa in onda dell’ultima puntata. E a un mese dalla fine delle riprese del programma Valentina ha detto di essere single e di aver rivisto il suo ex per parlare. Lui però ha raccontato un’altra versione ed ha rivelato di essere stato a letto con lei.





“A me piacciono le donne grandi poi – le parole di Tommaso a Filippo Bisciglia – Io sento di stare ancora con Valentina, la amo. Sono molto pentito e farò di tutto per tornare con lei. Poi ci siamo visti una seconda volta con Vale e ci siamo baciati, insomma siamo stati intimi, ok abbiamo fatto l’amore. Abbiamo una magia noi”. Lei però non sembrava affatto convinta e infatti le cose tra loro non sono cambiate. Per ora, perché lui a UeD Magazine ha detto che farà di tutto per tornare con la sua ex.

Tommaso ha rilasciato un’intervista in cui ha rivelato che sta già provando a riconquistare Valentina e che presto saranno più innamorati che mai. Si è pentito di essersi avvicinato alla single Giulia e tornando indietro nel tempo avrebbe chiesto un falò di confronto immediato per uscire con la fidanzata: “Ce la metterò tutta per tornare con lei. Tra me e Valentina c’è un legame unico che è impossibile buttare via. Torneremo più innamorati che mai. A Valentina prometto che le starò sempre vicino e se torneremo insieme la nostra vita non sarà più come prima”.