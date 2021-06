È tutto pronto per l’inizio della nuova stagione di Temptation Island. Le riprese all’Is Morus relais, il villaggio che ogni anno ospita il reality show, sono concluse da qualche giorno e il 30 giugno, su Canale 5, andrà in onda la prima puntata. Anche quest’anno, infatti, la formula di Temptation Island resta invariata: sei coppie si divideranno in due villaggi separati per ventuno giorni e fidanzati e fidanzate saranno messi alla prova da un gruppo di single.

“Per me un momento forte è quando le coppie sbarcano nel villaggio di Temptation Island” ha raccontato il conduttore Filippo Bisciglia che poi ha svelato un ‘segreto’. “Non lo immaginano ma io sono il più emozionato perché dopo aver studiato e scoperto tutto di loro me li ritrovo davanti per la prima volta”. Le coppie che quest’anno metteranno alla prova i propri sentimenti sono formate da Claudia Venturini e Stefano Socionovo, Valentina Nulli Augusti e Tommaso Eletti, Manuela Carriero e Stefano Sirena, Jessica Mascheroni e Alessandro Autera, Natascia Zagato e Alessio Tanoni, Floriana e Federico Rasa.

Temptation Island 2021 inizia mercoledì 30 giugno in prima serata su Canale 5, ma dalla prossima settimana l’appuntamento sarà di lunedì. Il viaggio nei sentimenti durerà ventuno giorni e se la vedranno al famoso falò di confronto, quando decideranno se uscire insieme o tornare a casa da soli.





Nessun vip, anche se una delle coppie non è nuova alle cronache locali e non (il video della proposta è stato pubblicato anche da quotidiani nazionali come Il Corriere della Sera e La Repubblica) perché nel 2018 Stefano Socionovo è finito sui quotidiani per aver chiesto a Claudia Venturini di sposarlo. Una proposta di matrimonio organizzata allo stadio, nell’intervallo tra il primo e il secondo tempo di Anconitana-Cantiano.

Davanti a tutti i tifosi Stefano aveva chiesto a Claudia di sposarlo sulle note di “La musica non c’è” di Coez e lei aveva accettato. A scombinare i piani dei giovani la pandemia da Covid. “Avevamo fissato le nozze il 1 agosto del 2020 – ha spiegato Stefano durante il promo di Temptation Island – Poi la pandemia ha rinviato tutti i piani. Voglio farle capire la sicurezza del mio sentimento e la voglia che ho di sposarla”.