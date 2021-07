Alessandro e Jessica sono stati una delle coppie più criticate dell’ultima edizione di Temptation Island. Fidanzata da sette anni, hanno deciso di partecipare al programma condotto da Filippo Bisciglia perché la relazione ha cominciato a vacillare dopo l’inizio della convivenza a causa della monotonia e del cambiamento di Alessandro.

Se prima Jessica e Alessandro erano dinamici e facevano molte cose insieme, con il passare del tempo Jessica ha iniziato a soffrire la monotonia e gli unici interessi di Alessandro, la dieta, la palestra e il cellulare. Dopo un percorso abbastanza travagliato, Alessandro e Jessica sono usciti dal villaggio da single chiudendo per sempre la relazione di sette anni. Un mese dopo Temptation Island 2021 hanno confermato la decisione presa al falò. La notte di baci e coccole della ragazza con il single Davide, mostrata durante la diretta della quinta puntata aveva fatto infuriare il giovane milanese che aveva chiesto il falò di confronto anticipato.

Temptation Island 2021, bufera su Jessica Mascheroni

Nella puntata dello speciale ‘Un mese dopo’ Alessandro e Jessica si sono presentati nuovamente da single. “Sto bene. Stare in questa casa dove stavo con lui mi ha fatto strano all’inizio. – ha raccontato Jessica – Ora mi sono abituata. Alla fine è meglio così. Siamo in rapporti civili e gli voglio bene. Sette anni non si dimenticano. Con Davide ci sentiamo, non tutti i giorni e spero di vederlo se è possibile. Se da entrambi c’è la voglia perché no…”.





In queste ore c’è stato qualcuno che ha tirato fuori dei vecchi post di Jessica Mascheroni e ovviamente dopo la pubblicazione il web si è scagliato contro la protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island. “Pensavo fossero dei fotomontaggi e invece… – scrive un utente che ha riportato i commenti della Mascheroni – Questa è solo una parte di alcuni vecchi post indegni di Jessica su Facebook (una razzista fascioleghista in parole povere). Ma poi dico, dato che vai a fare #Temptationsisland, almeno cancellali no? Una furbona!”.

Il tenore dei post di Jessica è sempre lo stesso: “Ma come cavolo si fa a fare servizi sulla carne di cane in Cina. Ma che schifo. M0rite tutti cinesi di me**a, spero che vi str0zzate mentre state mangiando. Sono degli infami“, “Ma a Mozzate il più italiano che c’è è un marocchino nato a mozzate? Madonna che schifezzume“. Poi alcuni post pro Salvini, con gli hashtag #grandesalvinonenazionale #ridiamolitaliagliitaliani e #fuorituttelemerde. La protagonista di Temptation Island ha anche rivolto critiche e insulti a personaggi della tv come Nilufar addati di Uomini e Donne (“Ma Nilufar quanto sei cessa e scema? Dai fatti un pianto che adesso ti insultano tutti. Crepa cessa rumena”), ed ex concorrenti di Temptation Island.