Si è conclusa co diversi colpi di scena l’edizione di Temptation Island 2021. Tra le coppie più discusse quella formata da Manuela e Stefano, che grazie all’esperienza vissuta a Temptation Island 2021 capiscono di voler chiudere la relazione.

Durante il confronto Manuela dice di aver realizzato di provare solo affetto nei confronti di Stefano e che vuole uscire da sola da Temptation. Anche Stefano decide di andare via da solo, soprattutto dopo aver visto il video di Manuela e Luciano, che a fine serata si sono baciati davanti alle telecamere. Ma cosa è successo dopo la fine del viaggio delle tentazioni dei due? Lo abbiamo scoperto grazie a Temptation Island 2021 un mese dopo.

Temptation Island 2021, Manuela e il tentatore Luciano

“Un paio di giorni dopo ho incontrato Stefano a casa mia perché doveva prendere le sue cose, ci siamo abbracciati e ci siamo messi a piangere ed entrambi abbiamo detto che non volevamo che andasse a finire così”, ha spiegato Manuela.





“Ad un certo punto però durante l’abbraccio mi ha respinto e mi ha detto che gli faccio effetto. In un primo momento mi diceva che gli dispiace, poi iniziava ad insultarmi. Ora mi sto riprendendo piano piano, mi è mancato tanto. Mi manca tanto. Quando mi sveglio e non lo vedo al mio fianco mi manca, ma non potevamo andare avanti così. Non cerchiamo le stesse cose, non posso cambiare per lui”, ha spiegato ancora Manuela, che nel villaggio si è avvicinata al tentatore Luciano.

Prima dell’ultimo falò i due si sono baciati più volte e dopo aver incontrato Stefano la ragazza ha visto Luciano confessandogli i suoi sentimenti. A un mese dalla fine di Temptation Island Manuela e Luciano si sono fidanzati. “Mi chiama tutti i giorni, abbiamo tanti progetti insieme, non me l’aspettavo”.

Tra sorprese e sorrisi continua la conoscenza tra Manuela e Luciano 🥰 #TemptationIsland pic.twitter.com/zJEJSGDjBX July 27, 2021

“Manuela è una persona speciale, – ha detto Luciano – le ho già fatto conoscere mia mamma, mio padre e mio fratello: mia mamma è impazzita per Manu! Ci siamo visti a Napoli ed abbiamo passato un po’ di giorni insieme. Ora siamo felici insieme, ci sentiamo fidanzati. Siamo fidanzati”.