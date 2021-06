Manca davvero poco all’inizio di Temptation Island, il reality show condotto da Filippo Bisciglia che prenderà il via il 30 giugno in prima serata su Canale 5. Come ogni anno le coppie in ballo sono sei e, come il format vuole, dovranno superare diverse prove caratterizzate dalla presenza sull’isola di altre persone potenzialmente ‘interessate’ al proprio compagno o compagna.

A sbarcare all’Is Morus Relais in Sardegna, la struttura lussuosa di Santa Margherita di Pula, in Sardegna che ogni anno ospita coppie e staff del reality show, saranno Jessica e Alessandro, Manuela e Stefano, Floriana e Federico, Claudia e Ste, Valentina e Tommaso, Natascia e Alessio. In una intervista rilasciata a Tv Sorrisi e canzoni, Filippo Bisciglia ha fatto qualche rivelazione sulle coppie.

“Ci saranno delle problematiche particolari in questa edizione. Le differenze di età ci sono sempre state e fanno parlate tanto. Ma non era mai successo che una donna stesse con un ragazzo di 20 anni più giovane. Farà parecchio discutere. – ha detto il conduttore – La gelosia è all’ordine del giorno“. E a proposito di problemi e gelosie, pare che una coppia abbia già lasciato il villaggio. A dare la notizia è MondoTv24, dove si legge che uno dei fidanzati avrebbe scavalcato le barriere per ricongiungersi alla sua fidanzata.





“Già si parla di pesanti scatti di nervosismo da parte di alcuni concorrenti e di una coppia che avrebbe già abbandonato il villaggio perché uno dei fidanzati in preda alla gelosia e memore dell’“impresa” di Ciro Petrone avrebbe scavalcato le barriere di separazione per ricongiungersi alla fidanzata. Su chi sia stato l’artefice di cotanta impresa non ci è dato saperlo”, si legge sul sito.

“Intanto è dell’ultima ora la notizia di un fidanzato che ‘sta facendo il degrado’. Al momento non sappiamo se intendere che sia uscito di testa e abbia messo a soqquadro il villaggio, oppure che per ‘degrado’ si intenda stia frequentando piacevolmente le corteggiatrici”, si legge ancora.