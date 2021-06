La data che il pubblico aspetta con trepidazione è il 30 giungo. Mercoledì sera inizierà infatti Temptation Island 2021 e, ancora una volta, saranno 6 le coppie pronte a mettere alla prova il loro amore. Le anticipazioni sul docu reality estivo condotto da Filippo Bisciglia arrivano da Raffaella Mennoia, storica collaboratrice di Maria De Filippi e autrice.

“Tra i temi caldi c’è sempre la gelosia. Devo dire che, con la pandemia, le modalità della vita sentimentale sono cambiate: si sono modificate alcune abitudini. Stiamo riflettendo se inserire ragazzi che già conosciamo, ma dobbiamo vedere”, ha spiegato su Instagram Raffella Mennoia svelando che sarà di nuovo la gelosia a mettere a rischio le relazioni. Le registrazioni sono già iniziate all’Is Morus Relais, splendido paradiso della Sardegna, e anche i nomi dei protagonisti.

Temptation Island 2021, “quanto guadagnano coppie e tentatori”



Oltre a 25 single, tra tentatori e tentatrici alcuni dei quali già noti ai telespettatori, 6 coppie intraprenderanno il viaggio nei sentimenti nei 21 giorni in cui fidanzati e fidanzate vivranno in due villaggi separati. Sono Manuela e Stefano, fidanzati da 4 anni e mezzo, Valentina e Tommaso, lei 40enne separata dal 2016, lui 21enne, Claudia e Ste: insieme da 4 anni e mezzo e convivono dall’inizio della loro storia.







E poi Jessica e Alessandro, fidanzati da 7 anni e convivono da 2, Natascia e Alessio: fidanzati da 2 anni e mezzo, convivono da 1 e Floriana e Federico, insieme da 2 anni e convivono per volontà di lei. Filippo Bisciglia, che è stato di recente intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, è prontissimo e ha anche rivelato di emozionarsi ogni volta anche se sono tanti anni che è padrone di casa a Temptation Island.

L’ultima news sul fronte Temptation Island 2021 riguarda invece i presunti cachet dei protagonisti. Beh, come riporta il sito FunWeek sembra che i compensi emessi dalla Fascino per coppie ma anche tentatori e tentatrici si aggirino sui 1800 euro lordi per tutto il periodo delle riprese. Non poco se si considera il fatto che sono quasi tutti sconosciuti, hanno vitto e alloggio gratis e soprattutto un grande potenziale di successo.