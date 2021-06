Temptation Island, svelata la prima coppia. Claudia e Ste, matrimonio saltato per il Covid e crisi: chi sono

Mancano due settimane al ritorno in tv di Temptation Island. Filippo Bisciglia e la sua squadra stanno lavorando e ultimando gli ultimi dettagli per la nuova edizione di un reality che si preannuncia come sempre ricco di colpi di scena. Le coppie in ballo saranno sei e, come il format vuole, dovranno superare diverse prove caratterizzate dalla presenza sull’isola di altre persone potenzialmente ‘interessate’ al proprio compagno o compagna.

Il navigato e popolare conduttore è confermato, anzi confermatissimo e proprio recentemente ha confessato di non saper nulla sui partecipanti in gioco. La data di inizio, invece, è sicura. Nell’anno passato Filippo Bisciglia ha raggiunto il settimo anno alla guida di Temptation Island e, come lui stesso ha ammesso, la relazione con la trasmissione e il suo pubblico è sempre più forte.

“Ma quale crisi? io mi innamoro sempre di più del programma e di VOI, VOI che non avete mai smesso di dimostrarmi così tanto affetto e amore … Grazie a tutti, alle tantissime persone che lavorano per il programma, dagli autori ai macchinisti, dal primo all’ultimo, siete tutti nel mio cuore”, aveva scritto Filippo Bisciglia.





Il nuovo Temptation Island inizierà il 30 giugno 2021, dunque per gli appassionati c’è da attendere davvero poco. La prima coppia confermata è formata da Claudia, 26 anni e Ste e i due stanno insieme da quattro anni e mezzo. Dovevano sposarsi nell’agosto del 2020 ma a causa del Covid il matrimonio è stato rimandato a data da destinarsi.

“Ho scritto io a Temptation Island perché nell’ultimo anno le cose non sono andate molto bene tra di noi e con l’arrivo del matrimonio ho delle paure”, ha detto Claudia nel video di presentazione. “Io voglio farle capire per l’ennesima volta la sicurezza che ho del mio sentimento e la volontà che ho di sposarla”, sono state invece le parole di Ste.