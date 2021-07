‘Temptation Island 2021’ ha iniziato la sua nuova edizione nella serata del 30 giugno e ha già ottenuto un importante traguardo, infatti il programma condotto da Filippo Bisciglia ha conquistato gli ascolti televisivi. Il reality show dell’estate è amato da moltissimi telespettatori, che adorano vedere cosa possa succedere alle coppie che mettono in discussione il loro amore. Ma le polemiche, come ogni anno, ovviamente non mancano e ne è scoppiata una qualche ora fa su due piccioncini.

Intanto, c’è già una novità nella trasmissione. Come si legge sul profilo social ufficiale del programma il secondo appuntamento con il viaggio dei sentimenti non andrà in onda mercoledì prossimo ma lunedì. Dunque a partire dal 5 luglio fino alla fine di questa edizione, Temptation Island 2021 andrà in onda il lunedì sera. Ma tornando a quello che sta già succedendo in Sardegna, i concorrenti Claudia e Ste sono già al centro dell’attenzione e a criticarli è stata una che sa nel mondo della tv e del gossip.

Due dei protagonisti di ‘Temptation Island 2021’ sono Claudia e Ste, che sono ormai vicinissimi a convolare a nozze. Avrebbero dovuto unirsi in matrimonio l’anno scorso, ma hanno rinviato tutto a causa della pandemia da coronavirus. Nella prima puntata lei ha espresso parecchie incertezze e dubbi in riferimento al rapporto amoroso con il compagno e ha precisamente detto: “Mi tratta come se fossi la figlia”. E lui ha replicato: “Lei è come se volesse rimandare sempre il matrimonio”. Ma Deianira Marzano ha manifestato dubbi.





In un’Instagram story pubblicata nelle scorse ore, Deianira Marzano ha riferito su Claudia e Ste di ‘Temptation Island 2021’: “Ma come mai sono andati a Temptation Island, per pagarsi il matrimonio?”. Secondo la sua opinione strettamente personale, è impossibile avere dubbi ad appena un mese dalla celebrazione delle nozze e ha quindi accusato che ci possano essere degli accordi nella coppia per fare questa messinscena. Staremo a vedere cosa succederà nelle prossime puntate del programma.

Forte delle coppie che metteranno alla prova i propri sentimenti, la prima puntata ha fatto il vero botto. Temptation Island 2021 ha infatti fatto registrare 3.194.000 telespettatori, pari al 21% di share. Il programma di Canale 5 si conferma uno dei fenomeni televisivi più trasversali degli ultimi anni, capace di ottenere numeri record anche sul web e sui social. Un inizio stellare.