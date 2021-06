Temptation Island 2021 sta per iniziare. Il prossimo 30 giugno il pubblico di Canale 5 comincerà a conoscere le coppie che hanno deciso di intraprendere il loro viaggio nei sentimenti. Al timone di questa nuova edizione ancora Filippo Bisciglia, che prima della ‘partenza’ ha rilasciato un’intervista a Uomini e Donne Magazine.

“La passione è la stessa, il format lo stesso – ha spiegato il conduttore, veterano del docu-reality estivo che ogni anno registra un boom di ascolti – Ci sono delle novità, come ogni anno, nelle coppie e nelle loro motivazioni. L’anno scorso abbiamo avuto la differenza d’età, i figli non in comune, tantissimi spunti. Quest’anno ci prepariamo a conoscere qualcosa di nuovo, perché sono loro, i partecipanti, il centro del programma. Loro ci fanno rinnovare ogni anno”.

Temptation Island 2021 cast: “Un ex UeD tra i tentatori”

Filippo Bisciglia ha poi ricordato i suoi primi anni da padrone di casa a Temptation Island, specificando che non aveva mai condotto nulla prima di allora. “Mi ricordo che il primo anno ero emozionatissimo. Venivo dal nulla cosmico e mi ero ritrovato a condurre, non sapevo bene come muovermi”, ha rivelato sottolineando poi che all’epoca il programma aveva ancora bisogno di essere perfezionato.





La curiosità ora è tutta sul cast di questa nuova edizione e il primo spoiler arriva da Amedeo Venza. L’influencer fa sapere su Instagram che tra i tentatori ci sarà una vecchia conoscenza di UeD. Si tratta di Davide Basolo. Ve lo ricordate? Si era presentato in studio con una maschera come l’Alchimista ed è stato corteggiatore di Giovanna Abate che però poi ha preferito scegliere Sammy Hassan.

L’ufficialità non è ancora arrivata ma la notizia su Davide Basolo viene data per certa. Anche perché non è sfuggito il fatto che da qualche tempo l’ex corteggiatore di Giovanna Abate non è attivo sui social, dunque non pubblica Storie e post. E proprio in questi giorni i tentatori e le tentatrici sono partiti per la Sardegna, location in cui si svolge Temptation Island…