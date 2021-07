“Succederà la prossima puntata”. Temptation Island 2021, colpo di scena: c’è l’annuncio ufficiale

Temptation Island 2021 è finalmente iniziato. E col botto: gli ascolti della prima puntata del docu reality estivo condotto da Filippo Bisciglia sono stati ottimi. Hanno infatti fatto registrare 3.194.000 telespettatori, pari al 21% di share. Non è una novità che i telespettatori adorino il viaggio nei sentimenti delle coppie, vip e non, che decidono di mettere alla prova il loro rapporto.

Andando indietro con gli anni, nel 2020 i dati parlavano di un esordio con 3.698.000 spettatori, 21.60% di share. Nel 2019, invece, gli ascolti più alti di sempre in termini di share: 22.64% con 3.546.000 spettatori, mentre l’anno precedente il record in termini di pubblico: 3.751.000 spettatori e il 21.2%. Insomma, i numeri stanno ancora una volta dalla parte di Maria De Filippi, che produce anche Temptation Island.

Temptation Island 2021 cambia data dalla prossima settimana

Scendendo nei dettagli, dopo i video di presentazione delle 6 coppie svelati nei giorni scorsi il pubblico ha potuto conoscere meglio i protagonisti di Temptation Island 2021. Subito in tendenza Twitter sono finiti Tommaso e Valentina, 21 e 40 anni: lui, affetto da una “gelosia patologica” come l’ha definita la fidanzata, ha subito perso la testa quando ha visto i filmati di lei in bikini.





Già problemi anche per Claudia e Ste, prossimi al matrimonio ma con poca convinzione. Lei, soprattutto, ha detto in tv di vederlo più come un amico a un mese dalle nozze. Ovviamente Ste è crollato di fronte a queste dichiarazioni pesanti della compagna. Come “Mi fa sentire una nullità. A volte esco dal bagno che ho pianto e lui non si accorge di nulla”, ha detto Claudia in un filmato.

E se questa era la prima puntata, chissà cosa c’è da aspettarsi nelle prossime. Ma attenzione, c’è una novità. Come si legge sul profilo social ufficiale del programma il secondo appuntamento con il viaggio dei sentimenti non andrà in onda mercoledì prossimo ma lunedì. Dunque a partire dal 5 luglio fino alla fine di questa edizione, Temptation Island 2021 andrà in onda il lunedì sera.