“L’ho fatto per lei…”. Falò esplosivo a Temptation Island. Furia Alessandro, mai visto così: cosa ha notato nel video

Le storie di Manuela e Stefano e di Floriana e Federico hanno caratterizzato la quarta puntata di Temptation Island. Federico ha accettato la seconda proposta di falò di Floriana e, inaspettatamente, è crollato in un pianto disperato. “Lei non sa quello che provo, qua dentro l’ho capito: che la amo da morire”. Mentre continua a incrinarsi il rapporto tra Manuela e Stefano: lei è complice con il tentatore Luciano, lui con la tentatrice Federica.

Durante la puntata c’è stato spazio anche per la coppia formata da Alessandro e Jessica. Si parte con dei video mostrati da Filippo Bisciglia alla ragazza in cui si vede Alessandro ballare un lento appassionato con Carlotta, la cosa indispettisce moltissimo Jessica. “Che sfigato”, dice Jessica che guarda anche le confidenze che lui fa agli altri ragazzi anche su di lei e sul suo tipo ideale di donna. “Lui è già con l’intento che quello che ha visto dei miei video è imperdonabile e allora adesso si lascia andare perché dice: ‘non è che sono venuto qua per farmi prendere per il culo’. Si è messo ballare e lo sapevo già”, spiega Jessica.

Nel frattempo Jessica continua il feeling con Davide, il tentatore con cui sembra volersi sempre più lasciarsi andare: “Mi fai le coccole oggi?” chiede come a volersi far rincuorare e Davide la assicura. Poi per lei c’è un altro video al falò delle ragazze con Alessandro che continua a corteggiare Carlotta: “Hai un’arma incredibile che è la sensualità”. Tuttavia è al falò dei ragazzi che Alessandro esplode perché guarda le coccole di Davide per Jessica.





“È tutta colpa tua del fatto che io sono confusa”, dice lei. Alessandro reagisce: “Io mi sono azzerato per lei, per questa qua e ringrazio il programma e ringrazio Carlotta che mi ha fatto rinascere. Perché con questa qua non ci posso fare niente. Lei non mi riesce a lasciare? Perché lei sta comoda a stare con me. Non si merita niente. Le ho comprato le macchine, gli anelli ed è una viziata del cazzo. Nemmeno al circo le vedi queste cose”.

Alessandro è un fiume in piena: “Non mi far vedere più niente perché non ce la faccio più. Quando dai tutto a una persona ti manca proprio il respiro. Quando le persone non hanno riconoscenza…io non le ho mai chiesto niente. Meno male che sono qua, almeno ho visto cose che fuori non potevo vedere. Meno male che ho conosciuto una persona come si deve che mi ha fatto svegliare subito. Mi fa arrabbiare il suo comportamento”. A questo punto Filippo Bisciglia chiede perché ha continuato a stare con lei, lui: “Io volevo fare una famiglia con lei ed è per quello che ho detto tentiamo, ma è passato un anno e mezzo. Cosa devo fare? Uno spera sempre che possa cambiare qualcosa”.