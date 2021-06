Temptation Island 2021, la data da segnare sul calendario è mercoledì 30 giugno. Quella sera lo show estivo condotto ancora da Filippo Bisciglia che ha come scopo quello di mettere alla prova l’amore delle coppie che hanno scelto di partecipare al programma a causa di alcuni problemi prenderà il via. E sono 6 quest’anno le coppie che parteciperanno all’unica edizione prevista, dopo tre anni di doppia stagione, estiva e autunnale.

“Quest’anno è stato sicuramente più difficile, anche per quanto riguarda la fase dei casting – ha rivelato poco tempo fa Raffaella Mennoia, autrice e braccio destro di Maria De Filippi – Ho visto centoventi coppie ed è stato più complicato perché, appunto, il Covid ha fatto vivere le coppie di retroattività. Con la pandemia, la vita di coppia è cambiata. Alcuni si sono improvvisamente ritrovati in casa con degli estranei”.

Temptation Island 2021, il dettaglio che accomuna tutte le coppie

In quell’intervista che risale a pochi giorni fa Raffaella Mennoia non aveva svelato il cast. Poi, dopo tanta segretezza e curiosità arrivata a livelli altissimi, fuori i nomi dei partecipanti di Temptation Island 2021. Inizialmente sono stati presentato Claudia e Ste, poi Valentina e Tommaso, quindi Manuela e Stefano e Jessica e Alessandro. Da ultimi Natascia e Alessio e infine Federico e Floriana.





Ogni coppia ha ovviamente una storia diversa. Non si sa ancora molto ma dai video presentazioni c’è chi partecipa per mettere alla prova il proprio rapporto in previsione del matrimonio, chi per moderare la troppa gelosia e chi, invece, semplicemente per capire se sta insieme all’altro per amore o per abitudine dopo tanti anni insieme.

Eppure, curiosità, tutte le coppie che vedremo in Sardegna tra qualche giorno hanno un tratto comune. Come svela il portale Very Inutil People che pubblica un filmato riassuntivo delle presentazioni, è sempre stata la fidanzata a contattare la redazione di Temptation Island, mai il fidanzato. Il post ha naturalmente fatto il pieno di commenti, anche ironici come “Ho scritto io a Temptation Island perché mi piacerebbe collaborare con fitvia, foodspring e Ocean apart” e “Ho scritto io a Temptation Island così campo de rendita su Instagram”.