“Hai vinto tu”. Tali e Quali show, l’annuncio di Carlo Conti dopo una finale tiratissima

Ultima puntata ieri di Tali e Quali show, il programma di Rai Uno condotto da Carlo Conti. Una puntata ricca di spunti che ha fatto sorridere e commuovere. Per l’occasione Carlo Conti ha avuto una giuria d’eccezione, oltra a quella fissa formata da Cristiano Malgioglio, Loretta Goggi e Giorgio Panariello, sono arrivati Leonardo Pieraccioni e Ubaldo Pantani che ha indossato i panni di Giovanni Allevi. Uno show nello show prima dell’ultimo atto. A vincere non è stato Luca Cionco, preferito di Cristiano Malgioglio, nei panni di Fabrizio De André.



In compenso è riuscito a scalfire il cuore di Malgioglio che ha detto: “Fabrizio è stato il primo a credere in me, se non lo avessi incontrato oggi avrei fatto qualcosa di diverso. La sua voce comunica, la sua scrittura è unica. Mi sono emozionato ma nella seconda parte questo concorrente si è perso. È stato comunque un Fabrizio de André doc”. Che è valso il secondo posto a Tali e Quali show.



A vincere è stato Daniele Quartapelle nei panni di Renato Zero con la sua interpretazione straordinaria de I Migliori Anni. Una vittoria pronosticata ma non così scontata quella del nuovo re di Tali e Quali show visto che in un primo momento lui non sembrava intenzionato a partecipare alla trasmissione condotta da Carlo Conti. “Non sono andato per gareggiare, pensavo di essere più un ospite che un concorrente – aveva detto in un’intervista a ‘Il Quotidiano del Lazio’ -. Quest’anno compio 23 anni di Renato”.







E ancora: “La mia imitazione indubbiamente mi ha spinto a mettermi in gioco e a volerci provare. Io sono un artista emergente al di fuori del programma, sono consapevole che questo potrà aiutare la mia carriera”. Dopo il successo a Tali e Quali Daniel guarda già avanti. “Spero che ‘Tali e Quali’ porti alla realizzazione dei miei progetti che perseguo da sempre”.



Quindi conclude: “Come fare un mio disco di inediti e creare una tournée più complessa. Vorrei alzare un po’ il tiro e la popolarità. Il mio primo disco è stato ‘Vivere a metà’, qualche anno dopo è uscito ‘Vita da Vip’. Ci saranno altre novità che spero usciranno quest’anno. Quello che ci tengo a sottolineare è che al di là dell’imitazione del grande Renato Zero, le mie canzoni non sono delle cover dell’artista ma delle mie interpretazioni”.