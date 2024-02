“Hai vinto tu!”. Tali e Quali 2024, l’annuncio di Carlo Conti arriva in tarda serata

Carlo Conti ha annunciato il nome del vincitore dell’edizione 2024 di Tali e Quali show poco dopo la mezzanotte. La giuria composta dagli immancabili Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello, ai quali si aggiunge Claudio Lauretta nei panni di Beppe Grillo come quarto giudice, non ha avuto dubbi. La puntata di ieri è stata divisa in due parti. All’inizio si sono esibiti 7 non famosi. Tra loro la giuria ha scelto un n vincitore di puntata che si scontrata con i vincitori delle scorse settimane.

I campioni tornati sul palco sono sati Clelia Cicero che ha imitato Edith Piaf nella prima puntata, Andrea Cecconi nei panni di Max Pezzali vincitore della seconda puntata, infine Enea Platania nei panni di Mango che aveva vinto la terza puntata. A trionfare, però non è stato nessuno di loro.





Tali e Quali Show, la vincitrice è Francesca La Colla

A vincere è stata Francesca La Colla che ha interpretato Adele. Con la sua performance, ha guadagnato 38 punti. Si ferma al secondo gradino del podio Clelia Cicero nei panni di Édith Piaf (35 punti), mentre al terzo si classifica Enea Platania con la sua perfetta interpretazione di Mango ne “La Rondine” (34 punti). Racconta Super Guida tv come: “Francesca La Colla ha 45 anni ed è cantante di professione. Insegna, infatti, canto e fa la vocalist (lavora con Francesco De Gregori, ma ha collaborato anche con Zucchero, Antonello Venditti, Emma, Elisa, Renato Zero e Ligabue). La passione del canto l’ha acquisita dal padre, che a sua volta era un cantante”.

“Il padre nel 1966 ha preso parte a Il Cantagiro, anche se poi con il passare degli anni ha smesso di esibirsi in pubblico, limitandosi a cantare al massimo in alcune occasioni private. “Sarà veramente una sfida” aveva detto prima di affrontare l’imitazione di Adele. Francesca La Colla si è esibita, infatti, con Rolling on the deep vincendo la puntata con un totale di 52 punti. A soli tre punti di distanza da lei si è posizionato come secondo Luciano Maci con Lucio Dalla”.

Oggi fa parte della “Vocal Academy” di Silvia Mezzanotte, ex voce dei Matia Bazar. L’insegnante, via Facebook, la aveva già definita “fenomenale” dopo la prima puntata di Tali e Quali, quando vinse con una straordinaria cover di “Hello”. La somiglianza con l’originale è impressionante.