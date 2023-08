Nelle scorse settimane si è parlato di un’ex protagonista dell’Isola dei Famosi, che dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi sembrava destinata a finire a Tale e Quale Show di Carlo Conti. Ma qualcosa è cambiato repentinamente e ora si è scoperto che sarebbe saltato tutto. Dal 22 settembre, data di inizio del programma della Rai, non vedremo all’opera l’ex suora nonostante fosse già tutto fatto. E ora è venuto fuori il motivo alla base del mancato accordo.

L’ex naufraga avrebbe avuto qualche problema di troppo con Tale e Quale Show e, anche se la firma del contratto sembrava fosse imminente, non si è poi messo niente nero su bianco e Carlo Conti ha virato su altri personaggi. A fare chiarezza sulla vicenda ci ha pensato il settimanale Di Più, infatti in un articolo pubblicato in queste ore ha fatto sapere al pubblico perché l’ex naufraga dell’Honduras non parteciperà alla trasmissione.

Cristina Scuccia, salta partecipazione a Tale e Quale Show: il motivo

In un primo momento si era fatta larga l’ipotesi che Cristina Scuccia non avesse trovato degli accordi per quanto concerne i soldi da guadagnare a Tale e Quale Show. Ma ci sarebbe dell’altro invece dietro la rottura col programma di Conti. Il settimanale Di Più ha scritto cose ben specifiche, che non sono state ancora confermate né dalla diretta interessata né dagli autori della trasmissione, però lei avrebbe fatto delle richieste considerate eccessive.

Ecco cosa è stato detto sull’ex suora: “Avrebbe chiesto di non imitare personaggi trasgressivi e di non volere cantare un certo tipo di canzoni. Una richiesta che non è affatto piaciuta a chi si occupa di Tale e Quale Show, anche per non favorirla in qualche modo rispetto ad altri concorrenti”. Quindi, alla fine si è deciso di intraprendere strade diverse e quindi Cristina Scuccia, salvo clamorosi ripensamenti, non farà parte del cast.

Non resta che capire cosa succederà nelle prossime settimane e anche dove potremmo rivedere Cristina Scuccia, diventata comunque sempre più protagonista e amata dal pubblico, dopo l’esperienza nel reality di Ilary Blasi.