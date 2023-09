Non è ancora iniziato Tale e Quale Show ma già sta facendo discutere. Infatti, ci sarebbe stata una furiosa lite tra due concorrenti durante la preparazione degli stessi per l’imminente nuova edizione condotta da Carlo Conti, che inizierà venerdì 22 settembre su Rai1. Il presentatore non l’avrà presa bene, anche perché il livello di tensione si è alzato notevolmente e addirittura un lavoratore del programma è stato costretto ad intervenire per placare gli animi.

Nei giorni scorsi, prima che nel dietro le quinte di Tale e Quale Show scoppiasse questa lite tra concorrenti, si era scoperto che avrebbero dovuto partecipare anche le sorelle Selassié, ex GF Vip. Ma Jessica ha esclamato: “Abbiamo fatto il provino, però quest’anno li volevano singolarmente e a noi ci avevano provinate come trio. Evidentemente per la parte autorale non andava bene. Noi ci eravamo preparate, abbiamo studiato col vocal coach, quindi a livello di preparazione li ho visti contenti”.

Tale e Quale Show, scoppiata una lite tra i concorrenti

Ad aver avuto le informazioni dettagliate sull’avvenimento sono stati gli influencer Amedeo Venza e Deianira Marzano, che poi hanno rivelato tutto ai loro follower. A Tale e Quale Show c’è stata la lite tra due dei nuovi concorrenti che si sfideranno nella trasmissione Rai. Prima Venza aveva esclamato: “Stamattina a me e Deianira è arrivata una segnalazione riguardo ad una grossa discussione avvenuta tra due protagonisti di un noto programma, che sta per iniziare”.

Poi si è entrati nei particolari, svelando che si trattasse di Tale e Quale Show: “Durante le prove…non trovava il vestito di…che doveva interpretare perché…glielo aveva nascosto. Poi l’ha trovato il truccatore, che poverino, è finito in mezzo perché lei lo accusava di aver collaborato alla sparizione del vestito. Comunque hanno continuato a discutere anche durante i posati e non vi dico. Con quella voce starnazzante da oca sono dovuto uscire dallo studio, mi veniva troppo da ridere”.

Sono stati censurati per ora i nomi dei concorrenti, rei di aver avuto questo scontro duro. Ricordiamo però che nel cast abbiamo: Alex Belli, Gaudiano, Scialpi, Lorenzo Licitra, Ginevra Lamborghini, Ilaria Mongiovì, Maria Teresa Ruta, Jo Squillo, Jasmine Rotolo e Pamela Prati.