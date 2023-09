Manca solamente una settimana prima che Carlo Conti dia il via alla nuova edizione di Tale e Quale Show, ma le polemiche già non mancano. A parlare è stata una vip della tv, che non è stata scelta nel cast. Avrebbe dovuto partecipare in compagnia delle sue sorelle, ma all’improvviso gli autori hanno fatto dietrofront e le hanno comunicato la brutta notizia. Ora la ragazza ha deciso di rompere il silenzio e di spiegare come sono andate le cose.

Un momento difficile per loro, che avevano lavorato duramente per convincere Carlo Conti a prenderle a Tale e Quale Show. Poi ci sarebbe stata una variazione improvvisa da parte della produzione e quindi i loro nomi sono stati esclusi ufficialmente. Nonostante questo, la giovane ha rimarcato il fatto che lei e le sorelle abbiano ugualmente dato il massimo e questo allenamento musicale potrà essere loro utile in futuro.

Carlo Conti e Tale e Quale Show, parla la vip della tv scartata dopo i provini

Questo personaggio noto al pubblico per aver preso parte ad un reality show Mediaset ha dichiarato a SDLtv, a proposito del no di Carlo Conti alla sua presenza a Tale e Quale Show insieme alle altre due sorelle: “Abbiamo fatto il provino, però quest’anno li volevano singolarmente e a noi ci avevano provinate come trio. Evidentemente per la parte autorale non andava bene. Noi ci eravamo preparate, abbiamo studiato col vocal coach, quindi a livello di preparazione li ho visti contenti. Abbiamo fatto un bel lavoro”.

A non essere stata scelta è Jessica Selassié, insieme a Clarissa e Lulù. Jessica è stata colei che ha trionfato all’edizione numero 6 del Grande Fratello Vip. Ha 28 anni e ha una grande passione per il mondo della moda, oltre ad essere anche una blogger. Lei è stata anche in grado di ottenere due lauree. Inoltre, è molto seguita anche sui social network, basti pensare che sul suo profilo Instagram ufficiale ha la bellezza di oltre 510mila follower.

Ricordiamo invece che i concorrenti ufficiali di Tale e Quale Show sono 9, dato che Cristina Scuccia è saltata all’ultimo: Pamela Prati, Jasmine Rotolo, Maria Teresa Ruta, Ilaria Mongiovì, Ginevra Lamborghini, Lorenzo Licitra, Scialpi, Gaudiano e Alex Belli.