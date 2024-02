Partenza con il botto ieri sera per la prima puntata della trasmissione Tale e Quale Show Sanremo condotta da Carlo Conti su Rai Uno. Lo show vede esibirsi sul palco personaggi vip con i brani che hanno fatto la storia del festival, imitando nel look gli interpreti originali di quei successi che hanno fatto la storia della musica italiana.

Una partenza scoppiettante, si diceva. Non solo per i momenti di allegria che ha regalato lo spettacolo, ma anche perché si è verificato un scontro in puntata, per la precisione dietro le quinte, tra due protagoniste dello spettacolo: Alba Parietti e Valeria Marini. Una situazione che ha colto tutti di sorpresa.

Leggi anche: “Hai vinto tu!”. Tali e Quali 2024, l’annuncio di Carlo Conti arriva in tarda serata





Chi ha vinto la prima puntata di Tale e Quale Show Sanremo? Ad aggiudicarsi la serata è stato Alessandro Greco nei panni di Toto Cotugno e il brano “Gli amori”. Dietro di lui si sono classificati nell’ordine: Massimo Lopez, Mietta, Ilaria Mongiovì, i Jalisse, Marco Carta, Luisa Corna, Gilles Rocca, Enzo De Caro, Alba Parietti e Valeria Marini, Pino Insegno. La giuria era composta da Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello.

Scintille tra Valeria Marini e Alba Parietti nella prima puntata di Tale e Quale Show Sanremo. Le due soubrette interpretavano la canzone “Siamo donne” portata sul palco dell’Ariston da Sabrina Salerno e Jo squillo del 1991.

A raccontare cosa è successo è stata Alba. “Secondo me ci hanno chiamate per un motivo. Ho visto che mancano Cirilli e Paolantoni e avevano bisogno di una sostituzione adeguata e quindi eccoci. Io sarò Jo Squillo e lei invece Sabrina Salerno. Diciamo che c’è stata una diatriba per accaparrarsi il ruolo di Sabrina perché forse era quella che aveva l’abito più sensuale. Chi è la più sensuale tra me e lei? Ma sono domande da fare? Chi è la più intonata tra me e lei? Cirilli! No vabbè sono io. Scherzavo, vabbè nemmeno troppo”.

Valeria Marini non è stata zitta e ha risposto subito alla collega, accusandola di vivere la gara in maniera troppo pesante: “Questa sarà un’esibizione davvero stellare perché non sarà da sola. Infatti sarò in dolce e graffiante compagnia. Insieme alla mia amica interpreteremo Siamo Donne di Sabrina Salerno e Jo Squillo. Sono felice perché questo è stato un successo pazzesco. Ho scelto Sabrina perché ha delle cose più simili a me a livello di fisico. Sono più sensuale io di lei? Non lo so. Questo lo lasciamo giudicare al pubblico. Lei è un po’ competitiva. Ma la sana competizione ci sta e fa l’unione e regala un’energia stellare”.