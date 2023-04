Momento felicissimo per Giulia Salemi, infatti una bella notizia l’ha colta di sorpresa in queste ore. Nonostante se ne stesse ormai parlando da un po’ di tempo, ciò che è stato detto adesso è un’ulteriore conferma e possiamo dire che si tratterebbe di una semi ufficialità. Per la fidanzata di Pierpaolo Pretelli un traguardo importante, dopo aver dato il meglio di sé in questi anni. Si è fatta apprezzare non soltanto per la sua enorme bellezza, ma anche per una professionalità straordinaria.

Ma Giulia Salemi non ha fatto i conti solo con questa bella notizia. Infatti, nelle scorse ore Pierpaolo è stato ripreso mentre ballava con una ragazza e il suo amico Riccardo Brannetti in una nota discoteca di Milano. Una ragazza che risponde al nome di Francesca Goglino e non è una sconosciuta per il pubblico social, infatti è tiktoker e influencer. C’è chi sia convinto che i Prelemi non stiano più insieme. Ma che dicono i diretti interessati? Di fatto nulla, nel senso che non hanno commentato i gossip su questo video.

Giulia Salemi, bella notizia: ora c’è anche la conferma

A svelare tutto su Giulia Salemi, che ha finalmente avuto conferma di questa bella notizia, è stato un ex concorrente del GF Vip 7, il quale ha esclamato a proposito dell’opinionista social dell’ultima edizione: “Mi ha supportato tantissimo personalmente con molti messaggi di incoraggiamento, penso che sia la più grande scoperta di questa edizione. Brava nell’uso delle parole adatte al momento giusto e brava nel ritmo del suo interloquire e nella capacità di apparire sempre bella e perfetta”.

A fare l’annuncio su Giulia Salemi è stato Marco Bellavia, il quale ha rivelato in un video social che dovrebbe essere proprio lei la nuova opinionista del GF Vip 8: “Le voglio augurare buon lavoro perché, come avrete sentito e accennare da Alfonso Signorini, l’anno prossimo sarà promossa opinionista“. Un’altra testimonianza di affetto nei confronti dell’influencer, la quale salvo improbabili dietrofront da parte del conduttore, si siederà in studio in questo nuovo e suggestivo ruolo.

E i seguaci di Bellavia hanno commentato: “Ok Giulia Salemi come opinionista”, “Come sei carino, davvero un gran signore”, “Concordo con te, Giulia è una ragazza dolcissima ed educata. Sa come comportarsi, mai una parola fuori luogo. La adoro”.