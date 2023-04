Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, va tutto bene? La coppia nata al GF Vip e amatissima dal pubblico social è tornata a far parlare di sé per un video diventato presto virale. Premessa: si sono separati per qualche giorno, lei è volata negli Usa per impegni di lavoro, lui è rimasto a Milano e ha trascorso una serata con gli amici in discoteca. Proprio qui è stato registrato un filmato che sta facendo mormorare e non poco i fan dei cosiddetti Prelemi.

Pierpaolo Pretelli è ripreso mentre balla con una ragazza e il suo amico Riccardo Brannetti in una nota discoteca di Milano. Una ragazza che risponde al nome di Francesca Goglino e non è una sconosciuta per il pubblico social. Come riporta il sito Fanpage, è una influencer e Tiktoker nota come una delle GSisters, il gruppo composto da tre sorelle, Giovanna, Francesca e Valentina, che su Tik Tok sono seguite da oltre 955mila follower.

Leggi anche: “Ah, ha fatto bene!”. Giulia Salemi assente al party GF Vip 7, ma per un ottimo motivo: dove è stata ‘beccata’





Giulia Salemi Pierpaolo Pretelli, il video che fa parlare

Ora, questo video con protagonista Pierpaolo Pretelli e registrato da un utente social mentre Giulia Salemi è oltreoceano ha scatenato i fan, che si sono subito attivati per capire se quelle immagini nascondessero qualcosa. E come spesso accade in questi casi, c’è chi sente puzza di crisi e chi non ci vede niente di male.

Senza contare quelli che sono convinti che in realtà la coppia dei Prelemi sia scoppiata già da tempo. Ma che dicono i diretti interessati? Di fatto nulla, nel senso che non hanno commentato i gossip su questo video. Lui però ha messo “mi piace” a dei tweet che lo difendono: “Ci hanno messo 2 anni le ossessionate per trovare un video, su cui attaccarsi a non so cosa! Un video dove lei flirta con Riccardo Pierpaolo sta lì senza far nulla non si toccano!!”.

comunque video troppo fraintendibile al posto di gs non penso lascerei ma sicuramente inizierei ad indagare per bene chiedendo tutte le spiegazioni del caso 👀 pic.twitter.com/PChBLiNMpE — V (@harsiness) April 20, 2023

E anche a “Ragazze ma come è che siete tutte Puritane? Un secondo di video e io sinceramente ho visto un ragazzo che appena so dondola, che ha le mani nei fianchi e che sinceramente alla fine del video si stava scansando”. Giulia Salemi invece ha pubblicato questa Storia su Instagram che forse potrebbe riferirsi a quanto sta accadendo: “The only toxic you need in your life is botox, let the rest go”, “L’unico elemento tossico di cui hai bisogno nella tua vita è il botox, lascia andare il resto”.