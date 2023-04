Giulia Salemi grande assente alla festa del GF Vip 7. Ieri sera si è svolto il party del reality show condotto da Alfonso Signorini e a distanza di qualche settimana dalla finale, vinta da Nikita Pelizon, gli ex vipponi si sono ritrovati nella splendida location de La Lanterna a Roma. Una occasione per festeggiare insieme agli addetti ai lavori e alla troupe il successo della settima edizione del reality targato Endemol Shine Italia.

Tra i vipponi presenti al party del GF Vip 7 Milena Miconi, Giaele De Donà e Alberto De Pisis. Edoardo Tavassi, Edoardo Donnamaria, Micol Incorvaia, Antonella Fioredelisi, Nicole Murgia, Ginevra Lamborghini, Luca Salatino. E ancora Oriana Marzoli, una delle favorite alla finale ma che si è dovuta accontentare del secondo posto.

Giulia Salemi assente al party del GF Vip 7: dove era

Tra i presenti anche il giornalista Attilio Romita, Daniele Dal Moro, Luciano Punzo, Elenoire Ferruzzi, Ginevra Lamborghini e George Ciupilian. Assenti al Party del GF Vip 7 invece Luca Onestini: “Causa impegni inderogabili”, come ha scritto lui stesso su Twitter e Antonino Spinalbese. Altra grande assente Giulia Salemi. L’ex vippona, quest’anno in studio nella veste della voce del popolo social, non era presente alla festa e in tanti si sono chiesti il motivo.

L’influencer è stata molto apprezzata dai telespettatori del GF Vip 7, perché grazie al suo ruolo i social hanno potuto avere voce in capitolo e spesso hanno potuto esprimere i propri commenti, complimenti e critiche direttamente ai concorrenti. In tanti, quindi, si aspettavano la presenza di Giulia Salemi alla festa, ma così non è stato. “Perché Giulia non c’è?”, si sono chiesti in tanti. Il motivo lo ha spiegato lei direttamente sui social. Mentre gli ex vipponi si riunivano per festeggiare, lei era in partenza per Palm Springs, direzione Coachella.

Giulia Salemi ha quindi saltato il party del GF Vip 7 per un buon motivo. Coachella, infatti, è il festival musicale più cool e atteso di primavera. Una vetrina per i vip che partecipano e che prendono parte alla due giorni che si svolge dal 14 al 16 aprile. Anche quest’anno l’appuntamento all’Empire Polo Club a Indio, in California, dove saranno presenti volti famosi da tutto il mondo. Tra gli artisti che si eibiranno Rosalía, Gorillaz, Björk, Charli XCX, Burna Boy, Alex G, Jai Paul, Chemical Brothers. Insomma, un buon motivo per Giulia Salemi per dare buca al party del GF Vip 7.