Suor Cristina, il retroscena a Ballando con le stelle. Era il 2014 quando Suor Cristina ha conquistato il titolo di vincitrice indiscussa dell’edizione di The Voice. Dalla vittoria su quel palcoscenico ad oggi, la sua vita è letteralmente cambiata. Dall’addio alla vita religiosa al primo piercing, l’ex Suor Cristina, oggi Cristina Scuccia, di recente ha deciso di raccontarsi nel salotto televisivo di Silvia Toffanin. Ma su di lei, una vip ha rivelato un dettaglio rimasto fino ad oggi inedito.

La rivelazione di Manuela Arcuri su Cristina Scuccia. Ebbene si, davanti alle telecamere di Oggi è un altro giorno, l’attrice italiana ha raccontato alcuni dettagli sul’ex Suora Cristina, riavvolgendo il nastro e tornando a quando entrambe hanno preso parte all’edizione di Ballando con le Stelle. Manuela Arcuri ammette di essere rimasta senza parole.

La rivelazione di Manuela Arcuri su Cristina Scuccia: “Non me l’aspettavo”

“Non me l’aspettavo proprio”, sono state le parole di Manuela Arcuri che ha poi aggiunto: “Sono rimasta senza parole, anche se era una suora sembrava molto estrosa con grande verve, molto artistica, le piaceva cantare e ballare”. Manuela Arcuri ha avuto la fortuna di vivere l’ex Suor Cristina anche durante il dietro le quinte del programma. (“È bellissima”. Suor Cristina non è più suora: la trasformazione).

“Io l’ho vissuta in studio dietro le quinte di Ballando, l’ho vista sempre con l’abito da suora”, ammette Manuela Arcuri. Nessuno avrebbe mai immaginato che Cristina potesse un giorno giungere alla decisione di togliere il velo. E a tal proposito nel salotto televisivo di Silvia Toffanin, anche Cristina Scuccia ha ammesso: “In qualche modo avevo paura che qualcuno mi riconoscesse e dovessi dare spiegazioni. Non ero ancora pronta. Provando a lavorare con alcune persone qualcuno ha capito. A un certo punto poi mi sono ritrovata a dover accettare il mio passato e andare avanti”.

“Se ho avuto un’emozione più grande nell’indossare o nel togliere il velo? Mettermelo è stata una cosa bellissima. La prima volta che sono uscita in abiti civili è stata strana. – ha raccontato Cristina Scuccia – Ero in Sicilia, avevo i jeans con le catene appese e la madre mi ha detto ‘ma davvero esci così’. Perché io sono un po’ rockettara. L’abito esprime quello che hai dentro. Feci km e km di strada e mandavo emoticon con le farfalle a chiunque. Mi sentivo come se stessi sbocciando. Tutta quella strada che percorrendola mi ha fatto scrollare cose di dosso”, ha rivelato Cristina Scuccia nel corso della stessa intervista a Verissimo.