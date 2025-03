Incredibile risultato per Antonella Clerici nella serata del 7 marzo. Dopo The Voice Senior si è saputa una notizia pazzesca, che ha lasciato tutti senza parole. Infati, la conduttrice televisiva non poteva svegliarsi con un’informazione migliore e siamo certi che trascorrerà un weekend all’insegna della gioia per una comunicazione che non potrà dimenticare.

Antonella Clerici si sta confermando sempre straordinaria, infatti The Voice Senior è una delle trasmissioni più apprezzate dai telespettatori Rai. Ma andiamo a vedere insieme cosa è stato riferito alla presentatrice Rai e perché c’è così tanto entusiasmo anche per i vertici di viale Mazzini.

Antonella Clerici, splendida notizia dopo The Voice Senior

La notizia più bella su Antonella Clerici e The Voice Senior è arrivata grazie agli ascolti televisivi. I dati emersi nella giornata dell’8 marzo sono straordinari e fanno comprendere quanto piaccia questa trasmissione agli italiani. Una scelta quella della Rai che si sta rivelando vincente.

Analizzando i dati degli ascolti tv, The Voice Senior non è andato molto lontano dai 4 milioni di telespettatori, fermandosi a 3 milioni e 723mila. Strepitoso lo share raggiunto, al 23,2%. Battuta tutta la concorrenza, compreso il quarto appuntamento de Le Onde del Passato su Canale 5 che non è andato oltre i 2 milioni e 270mila telespettatori e il 13,5% di share.

Il venerdì sera Antonella Clerici non sembra conoscere ostacoli e si è confermata ancora una volta regina incontrastata della tv.