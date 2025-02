Dopo la puntata del Grande Fratello del 27 febbraio, Federico Chimirri ha deciso di mettere in atto una piccola provocazione nei confronti di Shaila Gatta. Con l’aiuto di Javier Martinez e Helena Prestes, lo chef ha scritto un biglietto anonimo e lo ha lasciato sul letto della ballerina, con l’intenzione di portarle anche la colazione la mattina successiva. Un gesto che sembra voler stuzzicare sia la diretta interessata che Lorenzo Spolverato, da poco suo ex compagno di avventura.

Proprio poco prima dell’inizio della puntata, Shaila e Lorenzo hanno messo fine alla loro relazione. La decisione è stata ribadita anche in diretta, con l’ex velina che ha scelto di proseguire il suo percorso da sola quando le è stato chiesto di scegliere tra la coppia e l’indipendenza. Nella notte, Federico ha poi alimentato la tensione lasciando intendere a Shaila di avere un misterioso ammiratore. Con un pizzico di ironia, ha scritto un messaggio che ha fatto leggere a Javier e Helena prima di lasciarlo sul letto della ragazza.

Grande Fratello, Federico scrive un biglietto a Shaila

“Finalmente posso dirti che sei bellissima. Se ti senti sola, mi trovi tra i fornelli”, sono le parole con cui Chimirri ha cercato di sorprendere la coinquilina. La firma volutamente omessa ha fatto nascere qualche perplessità tra i presenti. “Magari può pensare che sono io e si incavola pure con me”, ha scherzato Javier. “Ogni giorno le lasci qualcosa”, ha osservato Mattia, al quale Federico ha risposto confermando la sua intenzione di portare la colazione a letto a Shaila il giorno dopo.

Javier non si è limitato a partecipare allo scherzo, ma ha anche espresso la sua previsione su un possibile ritorno di fiamma tra gli “Shailenzo”. “Tanto tra al massimo dieci giorni si rimettono insieme”, ha detto con sicurezza il pallavolista. “Ma sì, già domani. Oggi dovevano fare un po’ la parte”, ha aggiunto Chimirri. Anche Mattia si è detto d’accordo: “Oggi hanno tenuto duro, non potevano fare pace in puntata”. Martinez ha chiuso il discorso con ironia: “Non lo prevede il copione, non possono modificarlo”.

L’episodio ha scatenato un acceso dibattito sui social, dove il comportamento di Federico, Javier e Helena è stato commentato con fervore. “Parla proprio Javier di copione, che ha aspettato il consiglio di papà per mettersi con Helena”, ha scritto un utente su X. Altri hanno ironizzato sulla situazione: “Hanno ragione, il tempo di qualche aereo e torneranno ad amarsi” e “Staranno separati almeno fino al lunedì, serve la clip”.

Federico: Ho cambiato la frase, "mi trovi tra i fornelli"🤣

Javier: Ragazzi, tra 10 giorni si rimettono insieme

Federico: Anche prima

Mattia: Dovevan tenere duro, non potevan far pace in puntata

Javier: Non lo prevede il copione.

Qualcuno ha invece espresso dubbi sulla sincerità dei concorrenti: “Javier non deve parlare di copioni, visto che la sua storiella è costruita a tavolino” e “Secondo me Federico non scherza”. La coppia Shaila-Lorenzo continua dunque a far parlare di sé, con il pubblico che attende di scoprire se ci sarà davvero un ritorno di fiamma o se la loro storia è definitivamente chiusa.