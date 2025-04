Milly Carlucci è pronta a tornare in prima serata su Rai 1 con un nuovissimo format pensato per celebrare un traguardo davvero importante: i 20 anni di Ballando con le Stelle. Il titolo dello speciale sarà Sognando Ballando con le Stelle, e rappresenterà un vero e proprio omaggio a due decenni di emozioni, spettacolo e grande successo. Al centro di questa nuova avventura ci saranno alcune delle “vecchie glorie” che in passato hanno partecipato al talent, e che ora torneranno a calcare quel palco tanto amato dal pubblico italiano.

Accanto alla storica conduttrice ci sarà, come da tradizione, l’inseparabile giuria composta da Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Selvaggia Lucarelli e Fabio Canino. Anche Alberto Matano è stato confermato: la sua presenza è ormai diventata una certezza, tanto quanto quella dei giudici. Tutti loro rappresentano una colonna portante del programma e sono tra i volti più amati dai telespettatori.

Sognando Ballando, cosa vedremo: novità e conferme

Sognando Ballando con le Stelle andrà in onda venerdì 9 maggio alle 21.30 e si preannuncia come una serata davvero speciale. Sarà molto più di uno show: sarà una vera festa in diretta, una celebrazione che ripercorrerà i momenti più iconici della trasmissione, dando spazio a ricordi, emozioni e nuove esibizioni. In questi vent’anni, il programma ha visto passare tantissimi Vip che si sono messi in gioco imparando a ballare, affrontando sfide fisiche ed emotive, e vivendo esperienze che spesso hanno lasciato un segno nella loro vita personale e professionale.

Il format manterrà la struttura classica, con i concorrenti seguiti passo dopo passo dai ballerini professionisti, pronti a insegnare non solo passi e coreografie, ma anche il significato profondo della danza: impegno, passione e determinazione. Come ha dichiarato Milly Carlucci, “ci saranno i cinque giudici di sempre”, una scelta che conferma la volontà di mantenere intatto lo spirito originale dello show anche in questo evento celebrativo.

L’attesa per questa serata speciale è altissima. Nel frattempo, la produzione è già al lavoro per definire il cast definitivo, che si preannuncia ricco di volti noti e molto amati dal pubblico italiano. Secondo le anticipazioni diffuse da Bubino Blog, faranno parte dello show anche personaggi come Gabriel Garko, Wanda Nara, Emanuele Filiberto, Federica Pellegrini, Bianca Guaccero e molti altri ex concorrenti che, con la loro partecipazione, hanno contribuito al successo del programma nel corso degli anni.

Ma non sarà solo un’occasione per guardare al passato. Questo speciale rappresenterà anche un ponte verso il futuro, introducendo nuovi maestri di ballo che faranno parte dell’edizione 2025 del programma, prevista in autunno. Un dettaglio interessante è che, come ha annunciato la stessa Carlucci, “chi vince entra nel cast della prossima edizione”, rendendo la competizione ancora più entusiasmante per i partecipanti e per il pubblico da casa.

