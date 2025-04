Vent’anni fa i primi balli su una pista destinata poi a diventare un gradito punto di riferimento della televisione italiana. Era il 2005 e Ballando con le Stelle faceva il suo debutto su Rai 1, portando in prima serata il fascino del ballo, la tensione della competizione e l’emozione dello spettacolo. Oggi, a distanza di due decenni, il programma ideato e condotto da Milly Carlucci si prepara a spegnere le sue venti candeline con un evento speciale che promette di sorprendere e incantare il pubblico.

Basato sul britannico Strictly Come Dancing, Ballando con le Stelle ha saputo conquistare e mantenere l’affetto del pubblico per due decenni, grazie a una formula che mescola talento, emozione, spettacolo e un pizzico di sano gossip. Con scenografie spettacolari, performance da standing ovation e momenti di puro intrattenimento, il programma continua a essere uno degli appuntamenti più seguiti del prime time.





Ballando con le stelle, edizione speciale per i 20 anni dello show

La notizia è fresca di giornata: Ballando con le Stelle tornerà nei prossimi mesi con un’edizione straordinaria, pensata per celebrare l’anniversario del programma. A darne l’annuncio è stata la stessa Milly Carlucci tramite i suoi canali social, lasciando i fan in trepidante attesa. Non si tratterà della consueta edizione autunnale, che rimane confermata, ma di un appuntamento unico nel suo genere.

L’edizione celebrativa sarà un omaggio a tutto ciò che ha reso Ballando con le Stelle un punto fermo del sabato sera italiano. Milly ha sottolineato che sarà l’occasione per ringraziare pubblicamente i giudici, colonne portanti dello show – Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni – che con le loro opinioni taglienti, siparietti e voti hanno animato la gara e fatto discutere milioni di spettatori.

Non poteva mancare un riconoscimento ai ballerini professionisti, veri e propri mentori che accompagnano i concorrenti in un percorso di crescita e trasformazione, spesso andando ben oltre il ruolo di semplici insegnanti. Alcuni, come Bianca Guaccero, hanno perfino trovato l’amore proprio tra una prova e l’altra in sala ballo.

E poi la grande novità: in pista torneranno volti noti dello spettacolo che hanno già calcato quel palcoscenico, pronti a rimettersi in gioco e a far sognare il pubblico. Tra i nomi che circolano ci sono Gabriel Garko, Federica Pellegrini, Bianca Guaccero, Wanda Nara ed Emanuele Filiberto. A rendere tutto ancora più interessante, ci sarà anche l’ingresso in scena di dieci nuovi maestri, e il vincitore di questa edizione entrerà di diritto nel cast ufficiale della prossima stagione.