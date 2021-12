Un messaggio affidato ai social in cui racconta le ore difficili che sta vivendo. “Non scenderò nei particolari, ma Si! sono Positivo! E no!…non sono asintomatico. Vi scrivo solo oggi, perché sto meglio e sono sicuro che il peggio è alle spalle. Eh Si! Passerò il #natale in quarantena… Mentre nella mia testa sono passate mille cose in questi giorni”.



“Ma vi risparmio le più pessimiste e vi dico l’unico pensiero che mi sembra giusto condividere: “Quante volte si è scherzato sulla noia delle feste natalizie, dei parenti che non vedi mai perché manco sai chi sono, dei regali riciclati, i maglioni con i rombi, la tombola ecc. Volevo solo dirvi che da quarantenato tutto questo mi mancherà da morire. E mi fa pensare a tutta quella gente che passerà sola il Natale e anche in condizioni peggiori”. A parlare così è il comico ed ex conduttore di Striscia Roberto Lipari.



Roberto Lipari che poi continua: “Quindi siccome a volte diamo troppo per scontato ciò che abbiamo…in sintesi… quello che voglio dirvi è: Godetevi ogni attimo di questi giorni tutti voi che potete! Questi sono i migliori auguri che posso farvi. Amici miei, sperando di tornare più forte di prima e senza #covid … a tutti auguro: Buon Natale con affetto e a debita distanza dal vostro positivo #robertolipari”.







Roberto Lipari è stato per la prima volta dietro al bancone del Tg satirico per la prima volta insieme a Sergio Friscia, nelle scorse settimane, ha raccontato su Instagram la sua esperienza, lasciando intendere chiaramente dalle fotografie pubblicate di essere stato ricoverato per gli effetti dell’infezione: “Il peggio è alle spalle, passerò il Natale in quarantena”.



Roberto Lipari è nato il 12 settembre 1990 a Palermo. È del segno della Vergine. Ha occhi marroni e capelli castani. La sua altezza e il peso non sono disponibili. Il giovane ha iniziato a farsi strada nel mondo dei social aprendo un canale su YouTube, “Roberto Lipari”, in cui pubblica sketch comici. In pochi sanno però che il suo percorso è partito dai locali di intrattenimento della città, dove faceva coppia con Antonio Pepati nel duo “Sale e Pepe”.