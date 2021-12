“Si cambia”. Striscia la Notizia, nuovi conduttori per il tg satirico. E il pubblico non vede l’ora

Striscia La Notizia lo conosciamo tutti. La creatura di Antonio Ricci fa compagnia a milioni di italiani dal lontano 1988. Proprio nello stesso anno il produttore tv creò anche “Odiens”, altra trasmissione andata in onda su Canale5. Ma tra le due non c’è confronto: mentre Odiens è andato in onda per una sola stagione il telegiornale satirico ha fatto letteralmente la storia della televisione.

Proprio poco tempo fa, per l’esattezza mercoledì 3 novembre, c’è stato un cambio della guardia alla conduzione. Dentro Sergio Friscia e Roberto Lipari, fuori Alessandro Siani e Vanessa Incontrada. E dire che quest’ultima coppia sembrava affiatata, almeno sulla carta, e di certo non parliamo di sconosciuti. Ma i dati auditel non perdonano. E Striscia La notizia ha un peso troppo grande per vivacchiare. Ora, a proposito di conduttori che hanno segnato un’epoca, indovinate un po’ chi tornerà a breve? Già proprio loro: Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio.

Ezio Greggio e Enzo Iacchetti hanno formato per anni un tandem inossidabile e praticamente imbattibile. Dal punto di vista televisivo in pochi possono vantare un successo del genere. Così, a naso, possono venire in mente Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Qui si parla di intrattenimento puro, battute a raffica, mosse e ammiccamenti che caratterizzano un intero programma, Striscia La Notizia appunto. Inutile girarci intorno, “la coppia” per eccellenza del programma di Antonio Ricci sono proprio loro.





Ebbene la notizia è certa: Ezio Greggio e Enzo Iacchetti stanno per tornare alla guida di Striscia La Notizia. Lo faranno presto, prestissimo. La data è quella di lunedì 13 dicembre 2021. Ezio Greggio è un’autentica colonna portante del tg satirico di Canale5: lo ha già diretto insieme a Gianfranco D’Angelo, Raffaele Pisu, Ric, Claudio Lippi, Michelle Hunziker, Emilio Fede, Franco Neri e Gerry Scotti. Enzo Iacchetti, invece, lo ha condotto con Giobbe Covatta e Lello Arena. Oltre che, naturalmente, con la sua spalla storica.

Ma le sorprese per gli amanti del duo Iacchetti-Greggio non finiscono qui. Oltre a tornare in sella dietro il bancone di Striscia la Notizia la coppia sarà in scena, con ogni probabilità, anche con uno spettacolo teatrale. Proprio nel corso di un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni Enzo Iacchetti ha dichiarato che in diverse occasioni Ezio Greggio lo ha contattato chiedendogli di partire per una tournee mondiale. Ma ancora non se n’è fatto nulla. Chissà, l’occasione giusta potrebbe arrivare proprio adesso. Attendiamo fiduciosi…