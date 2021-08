Striscia la Notizia sta per tornare in tv con una nuova edizione. Il prossimo 27 settembre si rinnova infatti l’appuntamento con il tg satirico di Antonio Ricci ma quest’anno ci sono già due grosse, grossissime novità sul famoso bancone. Come anticipa Tv Sorrisi e Canzoni, la conduzione sarà affidata a una coppia inedita.

Quella composta da Alessandro Siani e Vanessa Incontrada, che sarà anche protagonista di “Fosca Innocenti”, la nuova serie tv che andrà in onda su Mediaset. L’attrice di origine spagnola vestirà i panni, appunto, di Fosca, vicequestore della Questura di Arezzo alla guida di una squadra tutta al femminile con cui affronta (e risolve) i crimini che si verificano nel territorio e al suo fianco il collega Francesco Arca.

Striscia la Notizia, chi sono le due nuove Veline

Tornando a Striscia la Notizia, le new entry non sono finite qui. Perché ad affiancare Alessandro Siani e Vanessa Incontrada il pubblico di Canale 5 vedrà due nuove ballerine. Nuove si fa per dire perché dopo l’addio di Shaila Gatta e Mikaela Naeze Silva, le più longeve della trasmissione, arrivano due ex concorrenti della scuola di Amici: Talisa Ravagnani e Giulia Pelagatti.





A lanciare per primo la notizia era stato Riccardo Signoretti che a giugno scorso su Nuovo Tv aveva dato per certa la partecipazione delle due ballerine alla prossima stagione di Striscia la Notizia: “Da settembre, salvo sorprese, le vedremo accanto al Gabibbo al posto di Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva. Ebbene, la bionda è Talisa Ravagnani (19 anni), la mora Giulia Pelagatti (22): due garanzie per Antonio Ricci, l’autore del tg satirico di Canale 5”.

Ora la conferma sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni. Talisa Ravagnani, 19 anni, prese parte alla 19esima edizione del talent show di Canale 5 e quest’anno è tornata nella scuola più famosa della tv entrando nel corpo di ballo, mentre Giulia Pelagatti 22 anni, è stata una delle concorrenti di Amici 16 e successivamente ha ballato anche in programmi come Colorado.