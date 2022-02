È il programma satirico di informazione più longevo al mondo. Striscia La Notizia ha raggiunto tanti record, l’ultimo dei quali certificato dal Guinness World Record. Un altro risultato super conquistato dalla creatura di Antonio Ricci che il 18 febbraio del 2021 ha superato le 7mila puntate, un record mondiale appunto. E negli ultimi giorni il pubblico del tiggì satirico hanno gioito per un’altra notizia che ha avuto il sapore della novità assoluta.

Forte degli ottimi ascolti e di un riscontro sempre più positivo fra i telespettatori Silvia Toffanin ha visto raddoppiare il proprio impegno alla conduzione di Verissimo. Ma non solo. Da lunedì 21 febbraio 2022 – come riportato dall’account social di Striscia – dietro al bancone del telegiornale satirico di Antonio Ricci la presentatrice siederà accanto a Ezio Greggio. La coppia resterà al timone per l’intera settimana per poi lasciare la conduzione a Francesca Manzini e Gerry Scotti.

Ora, però, arriva un’altra notizia bomba per il pubblico di Striscia La Notizia. Se chiedessimo ai telespettatori quale è la coppia più amata non ci sarebbero molti dubbi. Ebbene, proprio da stasera, lunedì 14 febbraio, alla guida del telegiornale satirico ci saranno proprio loro: Ezio Greggio e Enzo Iacchetti. Giusto un paio di settimane fa, il 2 febbraio, si è saputo che Enzino ha contratto il Covid e così ha dovuto saltare le ultime puntate al fianco del collega.





Fortunatamente Enzo Iacchetti si è vaccinato, anzi a questo proposito aveva dichiarato: “Chi non si vaccina è un nemico, senza rispetto per i tanti, troppi morti a causa del Covid”. In ogni caso la coppia formata da Greggio e Iacchetti è stata sostituita dal duo comico Sergio Friscia e Roberto Lipari. Questi ultimi avevano già diretto Striscia dal 3 novembre all’11 dicembre 2021. Adesso, però, Enzo Iacchetti è guarito e potrà tornare al suo posto, al fianco di Ezio Greggio.

La mitica e amatissima coppia di conduttori resterà, tuttavia, per poco, soltanto una settimana. Il pubblico se ne farà una ragione, d’altra parte anche uno come Maurizio Costanzo ha dichiarato: “Striscia fa vera informazione, sappiamo bene quanto siano bravi Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti“. Poi, come anticipato, da lunedì 21 fino a sabato 26 febbraio Ezio Greggio sarà affiancato da Silvia Toffanin. Enzo infatti avrà in quei giorni una tournée a teatro. Ora non resta che riabbracciare, alle 20:35, la super coppia d’assi su Canale5!