A Striscia la notizia è pronta la rivoluzione. Dopo un mese di conduzione termina l’avventura al timone del tg satirico di Alessandro Siani e di Vanessa Incontrada. Gli ascolti della trasmissione continuano a non convincere e il peso della concorrenza de I soliti ignoti è sempre più ingombrante. Ad esempio nella serata di venerdì 29 ottobre ha collezionato 3.610.000 di spettatori e il 15.5% di share: il programma di Amadeus è andato decisamente meglio con 4.778.000 di spettatori e il 20.5% di share.

Alessandro Siani e Vanessa Incontrada hanno rappresentato una coppia inedita per Striscia la notizia: di due attori molto noti, due personaggi dello spettacolo che hanno già una buona esperienza. Oltre a loro, la novità di questa edizione ha riguardato anche le veline: non ci sono più Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva. Al loro posto Talisa Ravagnani (19 anni), la mora Giulia Pelagatti (22).

Cambio della guardia, pertanto a Striscia la notizia: non ci saranno più Alessandro Siani e Vanessa Incontrada che lasceranno il timone a Sergio Friscia e Roberto Lipari. A loro l’arduo compito di risollevare gli ascolti di Striscia la notizia. Nonostante la novità portata dall’attrice di origine iberica e dal comico napoletano l’auditel non ha premiato il programma storico di Canale 5. Va detto, comunque, che non c’è stato nessun malinteso o incomprensione con Antonio Ricci: si tratta del consueto avvicendamento di conduttori al timone del tg satirico. Più in là dietro il bancone torneranno Ezio Greggio e Enzo Iacchetti.





Sergio Friscia è un attore e showman italiano, che ha iniziato la carriera come deejay, per poi finire nelle file dei comici di Macao su Rai 2. Ha preso parte a film e fiction, come Le ali e Squadra antimafia – Palermo oggi. Friscia è stato inviato di Striscia la notizia in passato e nel 2020 ha condotto in coppia con Salvatore Ficarra in sostituzione di Valentino Picone. Dopo l’esperienza dello scorso anno per Sergio Friscia si tratta di una conferma.

Roberto Lipari è un giovane cabarettista, presente nel cast dello storico laboratorio Zelig di Viale Monza e gestisce un Lab tutto palermitano al Convento Cabaret con i comici Matranga e Minafò, oltre ad aver collaborato ai testi per Made In Sud Rai 2. È la prima volta che conduce Striscia la notizia.