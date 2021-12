A Storie Italiane si parla di Ballando con le stelle. L’ultima parte del programma di Eleonora Daniele è stato dedicato allo show di Milly Carlucci che va in onda il sabato sera su Rai1 e in questa puntata le coppie di ballerini si sfidano per la semifinale. A giudicarli una giuria di esperti composta da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli, e capitanata dall’indomabile Carolyn Smith. A fare da contrappeso alla giuria tecnica, arriveranno i commenti dell’“ambasciatrice del popolo”, Rossella Erra. Protagonisti dello spazio dedicato al “Ballerino per una notte”, l’“Aquila di Ligonchio”, la grande cantante, conduttrice televisiva, attrice, Iva Zanicchi, e Gabriel Garko, l’attore più amato delle fiction italiane.

È intervenuta anche Sabrina Salerno che ha parlato del suo sfogo avvenuto nel corso del programma in cui ha raccontato la storia della sorella Emanuela, mai riconosciuta dal padre ma con la quale negli anni è riuscita ad avere un rapporto. A lei a dedicato una canzone durante Ballando e a Storie Italiane spiega che grazie al programma di Milly Carlucci è riuscita ad aprirsi: “Mi è venuto facile perché mi sono sentita in famiglia. È stato faticoso da un lato ma molto bello dall’altro”.

In studio era presente anche Guillermo Mariotto e con lui c’è stato un fuoriprogramma. Mariotto è stato sorpreso, mentre era in diretta, da uno squillo del suo telefono. Il tutto è accaduto mentre parlava Mietta, una delle concorrenti eliminata di recente, intervenuta in collegamento da casa. Appena ha sentito squillare il cellulare, la conduttrice Eleonora Daniele ha preso il telefono del giurato di Ballando con le stelle e ha risposto.





“Lo vuoi spegnere questo telefono?!” ha detto infatti a Mariotto che, scoppiando a ridere, ha cercato di giustificarsi dicendo che era una chiamata di lavoro. “Dammelo, rispondo io”, ha proseguito Eleonora Daniele che ha “sequestrato” il cellulare di Guillermo Mariotto. “Chiedo scusa, siamo in onda. Ci si sente più tardi!”, è stata la risposta della conduttrice alla chiamata. “Era un certo Ambrogio, lo richiameremo dopo”, ha ironizzato, tra le risate degli altri ospiti.

Non è la prima volta che a Guillermo Mariotto squilla il cellulare in diretta. Era già accaduto qualche settimana fa e sempre durante una puntata di Storie Italiane. In quell’occasione lo stilista non riuscì a trattenere le risate mentre il suo telefono squillava. Eleonora Daniele gli diede il permesso per rispondere, chiedendogli poi curiosamente: “Chi è che ti sta telefonando?”. “Era l’atelier” ha risposto imbarazzato il giurato di Ballando con le stelle, dopo aver dato un’occhiata al display e aver rimesso in tasca il telefono.