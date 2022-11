A Storie Italiane lacrime della vip e grandissima emozione in studio. Eleonora Daniele ha vissuto momenti intensi nella giornata di mercoledì 30 novembre. Il tutto si è registrato proprio mentre la trasmissione si accingeva a concludersi, infatti la conduttrice televisiva ha fatto vedere qualcosa di molto significativo all’ospite famosa e il pianto è stata una naturale conseguenza. Proprio colei che ha fatto piangere la donna si aspettava una reazione del genere, come ha sottolineato in un videomessaggio.

Quindi, fortissima commozione a Storie Italiane con le lacrime della vip che hanno rubato la scena sul finale di puntata. Qualche giorno fa è stata invece Eleonora Daniele a sfiorare il pianto dando la notizia della morte dell’ex ministro Roberto Maroni: “Terminiamo la diretta con queste immagini, le foto di Bobo Maroni. Per la sua morte c’è il cordoglio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha inviato ai familiari dell’Onorevole un messaggio di condoglianze”, ha concluso la padrona di casa.

Leggi anche: “È morto”. Eleonora Daniele costretta a dare la triste notizia in diretta a Storie Italiane





Storie Italiane, lacrime della vip Barbara De Rossi in studio

Nel corso dell’appuntamento con Storie Italiane, le lacrime hanno travolto la vip dopo che ha ricevuto una sorpresa bellissima. La presentatrice Eleonora Daniele ha infatti lanciato un videomessaggio della figlia dell’ospite, che si chiama Martina, la quale ha detto: “Non ti commuovere perché tu ti commuovi sempre. Voglio ringraziarti perché in tutta la mia vita mi hai trasmesso veramente tanto con il tuo grande cuore. Mi hai insegnato ad essere altruista e forte, mi hai trasmesso un grande cuore per gli animali e ti voglio molto bene”.

A piangere in diretta è stata l’attrice e conduttrice televisiva Barbara De Rossi, che ha spiegato così le sue lacrime: “Non potevo proprio aspettarmelo, mia figlia non fa mai questo. Non ama apparire in televisione”. Ma stavolta ha fatto un’eccezione per sua madre e i risultati sono stati sotto gli occhi di tutti, con il pianto di gioia della donna. Anche da casa tutti hanno apprezzato quel regalo per la De Rossi e quelle parole ricche di significato ed affetto, proferite spontaneamente dalla figlia Martina.

Parlando delle sue ultime esperienze lavorative, Barbara De Rossi ha recitato nel film cinematografico Con tutto l’amore che ho. Parlando della sua vita privata, si è sposata con Branko Tesanovic, ballerino e coreografo, e ha avuto la figlia Martina nata il 10 ottobre del 1995. Nel 2010 si è lasciata col coniuge per problemi legati ad incomprensioni e mancata compatibilità caratteriale.