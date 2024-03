Serale di Amici 23, un’altra registrazione è stata realizzata e dunque le anticipazioni sono qui fornite per chi fosse impaziente di sapere cosa sia successo nello studio di Maria De Filippi. Sappiamo già che nel corso della seconda puntata di questa edizione del talent di Canale 5 sarà eliminato. Si tratta di Nicholas Borgogni, che ha dovuto lasciare il programma al termine della prima manche. Ma non solo: al ballottaggio finale ci sono Giovanni e Marisol.

In attesa di scoprire chi dei due lascerà per sempre la scuola di Amici 23, gli spoiler che circolano già da giovedì pomeriggio in rete ci svelano anche un grande ospite di domenica. In realtà si tratta di un gradito ritorno per il pubblico di Maria De Filippi, quello di uno dei vincitori del talent che si rivede in quello studio ma nelle vesti di professionista. Stiamo parlando del ballerino Mattia Zenzola.

Amici 23, registrazione sospesa per un incidente in studio

Tre settimane fa, si legge sul sito Biccy, Mattia Zenzola è stato ospite di una puntata del pomeridiano di Amici per promuovere il musical di Mare Fuori, ma giovedì è tornato di nuovo nel programma che gli ha dato il successo: il ballerino ha dimostrato insieme a Francesca Tocca la coreografia di flamenco montata da Raimondo Todaro.

Ed è proprio la coreografia del guanto di sfida che vedeva protagonisti i due ex migliori amici, Giovanni Tesse e Nicholas Borgogni. E proprio durante l’esibizione di Mattia Zenzola c’è stato un imprevisto in studio. Un piccolo incidente che ha interrotto il normale svolgimento dello show, mettendo a rischio la sicurezza dei ragazzi, ma non solo.

FIERI DI TE #amici23 #Amicispoiler pic.twitter.com/DAcSpeKGVh — Tony🌊 (@tblu56) March 28, 2024

Una mattonella dello studio è saltata, vetro tagliante per lo studio.

Hanno dovuto fermare un attimo e sistemare il tutto. #Amici23 — AMICI NEWS (@amicii_news) March 28, 2024

A quanto riferiscono gli spoiler, è saltata una mattonella dello studio fatta di vetro tagliente. Per questo motivo, la registrazione è stata interrotta, si è dovuto fermare temporaneamente il programma per sistemare il pavimento. E come detto il tutto si è verificato proprio mentre il vincitore dello scorso anno stava dimostrando la coreografia flamenca montata da Raimondo Todaro. Il vero ritorno “col botto”.