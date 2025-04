Le festività rappresentano da sempre un momento in cui la routine quotidiana viene interrotta, dando spazio a ritmi più lenti, riflessioni familiari e, perché no, a qualche variazione anche nel palinsesto televisivo. Ogni anno, con l’arrivo della Pasqua, non solo le città si riempiono di celebrazioni religiose e tradizionali pranzi in famiglia, ma anche le emittenti televisive si adeguano al clima festivo, proponendo programmi speciali che possano accompagnare il pubblico in queste giornate particolari. È un modo per rispettare la sacralità della ricorrenza e allo stesso tempo offrire contenuti adatti a un pubblico che, almeno per qualche ora, preferisce lasciarsi alle spalle l’ordinario.

Tra i programmi più seguiti del fine settimana spicca sicuramente Verissimo, il rotocalco del sabato e della domenica pomeriggio condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Nel corso degli anni, la trasmissione ha saputo conquistarsi un pubblico affezionato grazie alle sue interviste intime e approfondite con i volti noti del mondo dello spettacolo, della musica e della televisione. Tuttavia, proprio in occasione delle festività pasquali, Mediaset ha deciso di modificare la normale programmazione del format per adattarla a un pubblico diverso, più familiare e forse anche più riflessivo, come impone lo spirito della Pasqua.

Silvia Toffanin, Verissimo si ferma: in onda uno speciale

Nel weekend pasquale, infatti, Verissimo non andrà in onda con le consuete puntate inedite. Al loro posto, sabato 19 e domenica 20 aprile, sarà trasmesso uno speciale intitolato Le storie di Verissimo, un vero e proprio “best of” dell’attuale stagione. Questo speciale raccoglierà le interviste più toccanti e apprezzate dal pubblico negli ultimi mesi, offrendo così l’occasione per rivedere momenti intensi, emozioni condivise e racconti di vita autentici. Tra le interviste che verranno riproposte sabato ci saranno quella di Tina Cipollari, quella di Fiorella Mannoia, della coppia Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, freschi genitori, e delle tre figlie di Al Bano: Cristèl, Romina e Jasmine Carrisi, quest’ultima protagonista anche del reality The Couple. A chiudere la puntata del sabato ci sarà una chicca: un’intervista inedita alla nuova coppia di Uomini e Donne, Barbara De Santi e Ruggiero, che parleranno per la prima volta della loro relazione lontano dalle telecamere.

La programmazione di domenica, invece, sarà dedicata esclusivamente alla riproposizione di interviste già andate in onda. I telespettatori avranno modo di rivedere personaggi amatissimi come Laura Pausini, Paolo Bonolis, Selvaggia Lucarelli e Federica Nargi. Una scelta editoriale che dimostra come anche in un periodo di pausa si possa mantenere alta l’attenzione del pubblico, puntando sulla forza delle emozioni e dei racconti già conosciuti ma sempre capaci di lasciare il segno. Non mancheranno però anche i segnali di ciò che ci aspetta nel prossimo futuro: si vocifera che dalla prossima stagione Silvia Toffanin potrebbe dover affrontare la concorrenza di Nunzia De Girolamo, e che Paolo Bonolis potrebbe entrare a far parte della nuova edizione di Tu sì que vales nel ruolo di giurato.

A partire dal weekend successivo, la programmazione tornerà alla normalità e Verissimo riprenderà con le sue puntate inedite, portando nuovi ospiti in studio e nuove storie da raccontare. Come sempre, Silvia Toffanin sarà pronta ad accogliere le emozioni dei suoi protagonisti e a condividerle con il pubblico da casa, che ormai considera il suo salotto televisivo un appuntamento fisso del fine settimana.