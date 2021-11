Ballando con le stelle, l’ex volto del programma si racconta. Riflettori accesi sull’insegnante di ballo Stefano Oradei che dopo la rottura con Veera Kinnunen, annuncia di avere il cuore impegnato. Ad accumunare la coppia, il ballo, infatti la nuova fidanzata dell’insegnante nella vita è danzatrice. Ma non solo, tra di loro, anche una differenza d’età che sembra non preoccupare.

Si chiama Greta Luna Saccone la donna che è riuscita a fare battere forte il cuore all’ex volto di Ballando, Stefano Oradei. Tra i due 13 anni di differenza d’età, infatti se il ballerino ha 38 anni, Greta ne ha 25. Un problema in questo? Dalle parole rilasciate da Stefano Oradei durante un’intervista per Gente, non sembrerebbe.

“Greta non passa certo inosservata, per me è stata quasi una folgorazione”, confida il ballerino, raccontando che tra di loro è stato un vero e proprio colpo di fulmine. I due si sono conosciuti nell’agosto 2020, a Villasimius, dove si trovavano per impegni professionali.





“Ero single da un paio d’anni, totalmente single”, ma di fronte alla campionessa italiana di tango argentino, insegnante di yoga, fitness e pilates, bionda e affascinante come non perdere la testa: “Più parlava e più mi rendevo conto che le mie sensazioni erano correte: Greta è una ragazza d’altri tempi. Quella volta, però, non successe nulla, il primo bacio arrivò il giorno dopo”, confessa il danzatore.

E sulla differenza d’età, nessun problema. Lo spiega a Gente Greta in persona durante la stessa intervista: “Sono molto organizzata e indipendente. La mia famiglia mi ha fatto riflettere sull’età, ma per me gli anni sono solo un numero”.