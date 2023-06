Giaele De Donà, dopo mesi arriva la verità su quelle notti sotto le lenzuola con Antonino Spinalbese, parole di cui i fan già stanno chiedendo conto. Lei, intanto, ha assicurato di aver detto tutto al marito Brad. Brad al quale nei mesi scorsi aveva dedicato un lungo post che così recitava: “Quando penso a come ci siamo conosciuti ancora mi metto a ridere. Parlavamo due lingue diverse eppure finivamo sempre per capirci …

In 4 anni e mezzo ci sono stati tanti momenti belli ma altrettanti momenti difficili”.

“Siamo arrivati anche a perderci quasi completamente ma poi non riusciamo a stare l’uno senza l’altro è alla fine ci risceglievamo sempre e allora mi sono chiesta che cosa c’è più forte della decisione di riscegliersi nonostante siamo entrambi consapevoli delle 1000 difficoltà? anche se la conseguenza è quella di dover cambiare la nostra vita pur di averci?”.





Giaele De Donà su Antonino Spinalbese: al GF Vip niente sesso

“E a quel punto la risposta che mi rimbombava in testa era sempre la stessa e cioè che Assieme possiamo ottenere ciò che separati avremo potuto solo sognare”. Un amore che non è stato messo in crisi da Antonino Spinalbese come lei oggi racconta: “Tutti mi fanno sempre la stessa domanda: ‘Ma davvero non è successo niente sotto le coperte?’”.

“No, ragazzi, vi assicuro che non c’è davvero mai stato nulla sotto le coperte o in qualsiasi altro posto”. Poi ha confessato di non chiudere la porta ad un altro reality. Ma non con Brad perché pensa che potrebbe sentirsi a disagio: “Non andrei mai a fare Temptation Island con Brad, ma non tanto per me o per il programma, ma per Brad”.

“Per lui è già stato difficile venirmi a trovare in finale, un programma come concorrente non lo farebbe mai, e non solo per la lingua italiana, che non sa, ma per come è fatto lui. Nell’ultimo periodo lo sto facendo diventare meno riservato e più social, devo dire che sta diventando un po’ più flessibile… ma non credo nei miracoli”.