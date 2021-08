Pessime notizie per Stefano De Martino e soprattutto per il suo pubblico. Nonostante il suo grandissimo successo, pare che non lo vedremo all’opera in uno dei programmi che gli ha permesso di avere un grandissimo seguito. Le indiscrezioni sono ormai sempre più forti e per il ballerino e conduttore si prefigura un futuro diverso. I telespettatori sono praticamente già disperati e sperano che queste voci siano smentite categoricamente il prima possibile, anche se appare davvero molto improbabile.

Qualche settimana fa le attenzioni si sono rivolte sul suo corpo. Ha sempre vantato un corpo perfetto e scolpito, un fisico curato e atletico eppure la paparazzata condivisa su un magazine di gossip, precisamente sulla copertina di “Vita da Vip”, sta facendo il giro del web. “Il peso del lockdown si fa sentire”, “Tartaruga in letargo”, si legge sulla copertina, un foto confronto del fisico di Stefano De Martino dello scorso anno e di oggi. Ma a onor del vero moltissimi utenti sono convinti che quello scatto sia ingannevole.

A quanto sembra il nome di Stefano De Martino sarebbe ormai da escludere come quello di giudice della prossima edizione di ‘Amici’. Nella passata stagione ha fatto sognare tutti con i suoi sketch divertentissimi con gli altri colleghi del programma, Stash ed Emanuele Filiberto. Stavolta però altri impegni lo chiamerebbero con più insistenza e non se la sentirebbe di stancarsi così tanto. Al serale non dovremmo vederlo protagonista ed ecco che sono spuntate già le voci sul suo successore.





Non ci sarebbe intenzione da parte di Stefano De Martino di proseguire in questo percorso televisivo e lo avrebbe già fatto sapere a Maria De Filippi. Vorrebbe poter sprecare tutte le sue energie esclusivamente nella trasmissione Rai, ‘Stasera tutto è possibile’. E al suo posto? Tornerebbe una vecchia conoscenza del talent show di Canale 5. Infatti, potrebbe essere nominata giudice la cantante Elodie, nata proprio grazie ad ‘Amici’. Staremo a vedere se ci saranno conferme ufficiali su questa scelta.

Tra i professori di canto il pubblico di Canale 5 non si ritroverà Arisa. Ma chi siederà al suo posto dietro la famosa cattedra? Da giorni si parla dell’arrivo di Raimondo Todaro. Una new entry per molti davvero inaspettata. Dopo aver trascorso tanti anni a fianco di Milly Carlucci a Ballando con le Stelle è pronto a una nuova avventura. Una scelta, quella di lasciare Ballando per Amici, ricolma di polemiche.