“Salta tutto”. Brutta notizia per Stefano De Martino: sembrava fatta, poi la doccia gelata

Stefano De Martino ha ricevuto una notizia negativa in queste ore. Mancherebbe solamente l’ufficialità, ma purtroppo per lui le informazioni vanno tutte nella stessa direzione. Il conduttore televisivo non sarà protagonista di un evento decisamente importante, che sarà indubbiamente seguito da milioni di persone. A riferire tutto è stato Davide Maggio sul suo sito, stessa fonte di un’altra news invece di tenore completamente opposto che aveva fatto entusiasmare tutti.

Stefano De Martino sarà alla conduzione di una trasmissione su Rai 2. Si chiama ‘Bar Stella’ in onore del bar gestito dal nonno del conduttore. Proprio in quel luogo ha iniziato a ballare per la prima volta e ad esibirsi dunque dal vivo a cinque anni. Un posto magico, che non potrà mai dimenticare. E stanno iniziando a circolare alcune informazioni su chi prenderà parte al programma e soprattutto da quando dovrebbe andare in onda. ‘Bar Stella’ di Stefano De Martino dovrebbe avere il suo start il prossimo mese di dicembre.

Si dovrà tenere su Rai 2 un programma dedicato ad un canale Rai. Nel 1961 fu Mina ad inaugurare il Secondo Programma, che divenne poi Rai 2. E ora la rete in questione ha voglia di festeggiare alla grande questo avvenimento. Sono infatti trascorsi 60 anni da quell’evento, ma non dovrebbe andare in onda il 4 novembre, come ipotizzato in un primo momento. E soprattutto non dovrebbe esserci Stefano De Martino alla conduzione, come invece era stato preannunciato in precedenza.





La trasmissione in questione si chiama ‘I miei primi 60 anni’ e sarà ovviamente trasmessa su Rai 2. Stefano De Martino si concentrerà però unicamente su ‘Bar Stella’ e non ci sarà. Al suo posto dovrebbe essere scelta una donna. Non si conosce ancora il nome della conduttrice, ma ciò che è certo che è sarà di sesso femminile. Da capire anche quale sarà la prossima data selezionata dai vertici della televisione pubblica italiana. Ma Stefano potrà sicuramente rifarsi in futuro con questo suo programma.

Recentemente Luca Argentero ha detto che c’è qualcuno che gli provoca ‘prurito’ e si chiama Stefano De Martino. Poi ha spiegato a proposito perché e si è riferito alla moglie Cristina Marino: “Io le chiedo: amore, lo conosci? Perché gli metti like? ‘Perché ha un profilo curato’, mi risponde. Questa è la cosa che mi dà davvero fastidio. Ma cosa vuol dire che ha un profilo curato? Non è vero, dai non è vero”.