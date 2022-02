Notizia davvero importante su Stefano De Martino, che sta facendo sognare tutti i fan del ballerino e conduttore televisivo. La voce è di quelle davvero bomba e stanno facendo sobbalzare tutti dalla sedia. Dopo che di lui si è parlato moltissimo in questo periodo, alla luce del riavvicinamento con l’ex Belen Rodriguez, adesso è spuntata una news davvero interessante sul suo futuro. Che lo riempirà sicuramente di gioia e gli permetterà di avere soddisfazioni sia personali che professionali.

Qualche giorno fa Stefano De Martino e Belen sono stati beccati insieme nuovamente. È di nuovo amore? Difficile dirlo con certezza. Tuttavia le immagini sembrano parlare chiaro. I due sono stati visti passeggiare e sorridere come due innamorati. Il settimanale ‘Chi’ li ha pizzicati in un resort vicino Brescia mentre, in accappatoio, si tengono per mano. Se non è amore questo… Ma veniamo al presente e vediamo cosa sta per succedere al bravissimo presentatore di ‘Stasera tutto è possibile’.

Sono uscite fuori delle notizie bomba su Stefano De Martino e che fanno riferimento ad un programma televisivo, che tra l’altro lui conosce benissimo. Ne ha parlato ‘Blasting News’, che ha comunque citato le anticipazioni di ‘TvBlog’, che sul suo sito è più che convinto di questa news sul futuro lavorativo del conduttore. Ormai mancherebbero solamente le firme e l’annuncio ufficiale da parte della trasmissione, ma salvo imprevisti tutto questo dovrebbe concretizzarsi a breve.





Ebbene sì, sembra che Stefano De Martino possa essere confermato nuovamente nel talent show ‘Amici 21’ di Maria De Filippi. In tanti ci speravano, ma adesso le cose sembrano poter andare in porto a stretto giro di posta. Svolgerebbe nuovamente il ruolo di giudice del programma nel corso del serale e non è da escludere nemmeno che al suo fianco, dopo il successo della passata edizione, possano esserci nuovamente Emanuele Filiberto di Savoia e il cantante Stash dei The Kolors.

