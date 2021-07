“Ci è rimasto male”. Stefano De Martino, la notizia lo preoccupa. Succede proprio sul più bello…

Chiara Ferragni è sempre sul pezzo. L’imprenditrice e moglie di Fedez gestisce ormai un vero e proprio impero, non solo dal punto di vista economico, ma mediatico e, appunto d’influenza. Ogni sua dichiarazione viene condivisa, commentata, rilanciata. Per non parlare delle sue iniziative commerciali, costumi, vestiti, scarpe, niente passa inosservato, tutto arriva al top delle tendenze social.

Ovviamente non mancano le polemiche, come quelle che hanno seguito l’annuncio a favore del Ddl Zan sull’inasprimento delle pene per i reati d’incitamento dall’odio e la discriminazione sull’omotransfobia. Con intervento successivo del marito Fedez. Ma questa è un’altra storia. La verità è che Chiara continua a colpire nel segno, tutti la vogliono. E a quanto pare nelle ultime ore è arrivata un’altra proposta difficile da rifiutare. Si parla della conduzione di un evento che nell’ultimo periodo è sulla bocca di tutti.

È il settimanale Oggi a lanciare la notizia. La Rai ha messo gli occhi su Chiara Ferragni per la conduzione del prossimo Eurovision Song Contest insieme ad Alessandro Cattelan. Stiamo parlando di un evento musicale che ha avuto un successo strepitoso, soprattutto con l’ultima edizione vinta dai Maneskin. Un’edizione che ha fruttato alla Rai ascolti record, obbligatorio quindi puntare sull’evento anche per il 2022. E pare proprio che al fianco di Cattelan ci sarà la Ferragni.





Ma mentre per Chiara Ferragni la conduzione dell’Eurovision sembra ormai solo una questione di dettagli, per un altro noto conduttore l’arrivo su Rai1 di Alessandro Cattelan non è così positivo. Parliamo di Stefano De Martino che, con l’arrivo del collega, secondo il giornalista Alberto Dandolo: “avverte una forte competizione nei suoi confronti”. Di sicuro Cattelan dopo i successi su Sky condurrà su Rai1 uno show dedicato all’arrivo degli ‘anta’ con interviste a personaggi famosi.

In ogni caso, tornado a Chiara Ferragni questo è quello che si legge su Oggi: “Si mormora che la coppia di conduttori che metterebbe d’accordo buona parte dei vertici di Viale Mazzini sia quella formata proprio da Chiara Ferragni e Alessandro Cattelan”. Una notizia non proprio accolta benissimo da Stefano De Martino che forse un pensierino ce lo avrebbe fatto. In ogni caso il conduttore continuerà a farsi le ossa con “Made in Sud” e “Stasera tutto è possibile”.