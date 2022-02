Scene che nessuno vorrebbe mai vivere, ma forse neanche vedere in tv. È successo un mezzo disastro ieri sera, dopo lo scherzo de Le Iene a Stefano Bettarini. Niente di grave certo, se non per i commenti durissimi ricevuti dell’ex calciatore dopo il servizio in onda su Italia1. Ma riavvolgiamo un attimo il nastro e cerchiamo di capire. Come è noto, Bettarini convive da anni con Nicoletta Larini, figlia del pilota di Formula 1 Nicola Larini. Ad architettare lo scherzo insieme a lei, Nicolò De Vitis. Il motivo? Stefano in passato ha detto che lui è un tipo che si accorge se qualcuno gli fa uno scherzo. Sfida accettata da Le Iene.

Tutto inizia con la bellissima e giovane compagna di Bettarini che viene accompagnata a casa da un certo Davide, un hair stylist, senza avvisare il suo Stefano che si è subito innervosito sospettando che la compagna gli stesse mentendo. Qualche giorno dopo qualcuno occupa l’attico dell’ex calciatore. A questo punto Stefano Bettarini perde la testa una volta per tutte. Appena arrivato lì, inizia a sbraitare e a insultare il parrucchiere accusato di essere l’amante della compagna. Il giovane si è giustificato dicendo che era stata la Larini ad offrirgli la casa come location per fare delle storie Instagram.

A questo punto, l’ex di Simona Ventura chiama Nicoletta e inizia ad urlare come un pazzo. Da qui in poi, Stefano Bettarini, è solo una biglia su un piano inclinato. Appena vede la compagna urla e la aggredisce senza neanche lasciarla spiegare, poi la intima di lasciare subito la sua casa e che tra loro è finita: “Infame, sei un’infame”, le urla con la bava alla bocca. Ora però succede qualcosa di totalmente inaspettata.





La Larini, nonostante fosse complice dello scherzo, è scoppiata a piangere fino all’arrivo degli inviati del programma. “Stefano, io ti amo, ti prego”, diceva la giovane piangendo. Poi l’arrivo di Nicolò De Vitis, la tensione che si allenta e Stefano Bettarini che inizia a scusarsi con la 27enne ancora in lacrime.

Immediata la reazione dei social che hanno speso parole molto critiche nei confronti di Stefano Bettarini. “Maschilista”, “Relazione tossica”, “Che modi sono?” sono alcuni dei commenti apparsi su Twitter. Una volta in studio anche Belen condanna il gesto e dice: “La prossima volta che ti urla così ti lascio il mio numero, chiama me e te la risolvo io”, ordinando a Bettarini di chiederle scusa. Che tristezza (e che paura).