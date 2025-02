Nella puntata di giovedì 6 febbraio del Grande Fratello, un altro concorrente ha dovuto dire addio alla casa più spiata d’Italia. Dopo l’eliminazione di Emanuele e l’uscita volontaria di Ilaria Galassi nella scorsa puntata di lunedì, anche questa serata ha riservato sorprese per gli inquilini del reality in onda su Canale 5. La serata si è aperta con un focus sulla relazione tra Javier Martinez ed Helena Prestes. Non sono mancati poi piccoli attriti tra Jessica e Amanda, oltre a momenti divertenti come l’irruzione in casa di Maria Monsé accompagnata dalla figlia.

A dover lasciare il gioco nel corso della puntata del 6 febbraio è stata Eva Grimaldi, che ha salutato i suoi compagni con queste parole: “È un gioco, la vita è un’altra”, prima di varcare definitivamente la porta rossa. Come in ogni puntata, il pubblico ha espresso le proprie preferenze e questa settimana il più votato è stato Iago Garcia, che ha ottenuto il 23% dei voti, garantendosi così ottime possibilità di rimanere nella casa.





Subito dietro di lui, con il 22% delle preferenze, si è piazzato Javier Martinez, seguito da Amanda Lecciso, che ha raccolto il 21% dei voti. A seguire troviamo Shaila Gatta, che ha raggiunto il 15% delle preferenze.

Al televoto sono stati nominati diversi concorrenti e uno di loro dovrà lasciare la casa nella prossima puntata. A rischio eliminazione ci sono Amanda Lecciso, Maxime Mbanda, Iago Garcia, Javier Martinez, Eva Grimaldi, Jessica Morlacchi, Giglio, Shaila Gatta e Pamela Petrarolo. Il verdetto finale sarà deciso dal pubblico nella prossima diretta. Ma chi uscirà dalla casa?

Al momento il sondaggio pubblicato su X mostra questi risultati: Iago 33%, Zeudi 31%, Pamela 15%, Amanda 12% e Stefania 9%. Stefania Orlando, entrata in corsa nella casa del Grande Fratello, è quella che rischia di essere eliminata e se così fosse il gruppo formato da Helena, Javier, Amanda e Iago perderebbe un alleato molto importante. Su X gli utenti stanno commentando i risultati.

“Ragazze votate Iago, Stefania e Amanda 🙏🙏 Pamela o zeudi devono uscire”, “Si sa che faranno fuori una tra Amanda e Stefania solo perché vanno contro i protetti del programma”, “Cos’è questo scempio, fuori Pamela o Zeudi”, “Votiamo Iago, Amanda e Stefania”, “Forza salviamo pamela e zeudi il resto fuori”, “Pamela sopra Stefania no va beh siamo alla fine 🎪👋🤦🏿‍♀️”, si legge su X.