Nella giornata del 18 dicembre il Grande Fratello non andrà in onda e in tanti si stanno chiedendo perché non ci sarà la puntata. Erano tutti pronti a seguire nuovamente le dinamiche dei concorrenti, invece chi accenderà la televisione su Canale 5 non troverà Alfonso Signorini e i concorrenti. E ora si è scoperta definitivamente la ragione di questa decisione.

Al Grande Fratello sta succedendo di tutto in questo periodo e i telespettatori speravano di avere ulteriori aggiornamenti. Ma ora si è saputo perché non ci sarà la puntata, sebbene già da diversi giorni se ne stava parlando. Tutto dipende anche da ciò che sarebbe pure avvenuto la settimana prossima, ma Mediaset ha voluto invece anticipare i tempi di questa scelta.

Grande Fratello, perché non ci sarà la puntata il 18 dicembre

Dopo l’appuntamento di sabato scorso, il Grande Fratello si è quindi fermato e il perché non ci sarà la puntata è stato spiegato dettagliatamente anche dal sito Blogtivvu. E si è anche saputo che cosa sarà trasmesso al posto del reality show. Ci sarà comunque un momento molto divertente, che farà molto piacere ai tanti telespettatori dell’emittente di Pier Silvio Berlusconi.

Praticamente Mediaset ha stoppato il doppio appuntamento settimanale per quanto concerne questo mese, visto che siamo ormai ad un passo dal Natale. Lunedì prossimo sarebbe 25 dicembre e non ci sarebbe stata la puntata, ma il GF ha disposto anche la cancellazione dell’appuntamento di questa settimana. Però sabato 23 Signorini andrà regolarmente in onda.

Quindi, ci sarà questa pausa del lunedì ma poi nel 2024 tornerà la doppia puntata. Nella serata del 18, al posto del Grande Fratello, vedremo la trasmissione di Gerry Scotti, Io Canto Generation.