Caos al Grande Fratello nelle scorse ore, con il pubblico che si è arrabbiato non poco per il presunto gesto clamoroso di una concorrente. C’è chi ha parlato chiaramente di un furto avvenuto enlla casa più spiata d’Italia, infatti una gieffina è stata beccata in flagrante e ha dovuto ammettere di aver preso qualcosa. Tra l’altro, non sarebbe stata nemmeno l’unica.

Ma sicuramente le maggiori attenzioni sono ricadute su di lei, infatti fuori dal Grande Fratello la concorrente è stata messa nel mirino dei telespettatori, che si sono riversati sul social network X per accusarla di furto. E sono state postate anche le immagini in questione, che hanno fatto il giro del web praticamente subito.

Grande Fratello, concorrente accusata di un furto: cosa ha fatto

A raccontare il fatto accaduto al Grande Fratello ci ha pensato il sito de Il Gazzettino, che si è soffermato su un filmato apparso su X. Nella serata di mercoledì 5 marzo è arrivato in casa l’imprenditore nonché creatore del brand di make-up Virgo Cosmetics, Lorenzo Marchetti. Proprio lui si è reso conto che una concorrente aveva preso qualcosa dal bancone e si è subito gridato al furto sul web.

A finire sotto accusa è stata Shaila, infatti Marchetti le ha detto: “Cosa ti sei presa, il pennello?“. La gieffina ha confessato, l’ha rimesso sul bancone e ha esclamato: “Va beh, te lo ridò“. L’imprenditore ha riso e non è sembrato comunque adirato. Ma c’è chi ha duramente attaccati in rete l’ex velina di Striscia la Notizia: “La gatta ladra, l’abitudine di rubare sembra essere proprio la sua professione. Subito redarguita e costretta a restituire la refurtiva, che figura di m… Shaila ladra, ormai ti conoscono”.

— Rossana (@Roberta65184716) March 5, 2025

Anche Zeudi, rivolgendosi a Stefania, avrebbe detto: “Rubiamo questo“, prendendo altri prodotti di Marchetti. Ma stando a Il Gazzettino, non ci sarebbe stato nessun furto ma semplicemente hanno avuto l’opportunità di prelevare questi prodotti concessi dallo sponsor.