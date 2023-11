“Sta prendendo tutti per il c**o”. Grande Fratello: Letizia, la vera bomba sta arrivando nella casa

Guai in vista per Letizia del Grande Fratello. In questi giorni la concorrente è al centro del gossip per via del suo flirt con Paolo, che già da diverso tempo aveva manifestato un grande interesse per lei. La gieffina è entrata nella casa fidanzata ma la scorsa settimana si è lasciata andare a un lungo e appassionato bacio con il macellaio romano. Dopo il bacio la gieffina ha messo uno stop alla relazione, che tutti speravano stesse nascendo, con il concorrente romano.

La fotografa ha detto di sentirsi appesantita dal giovane e che adesso, dopo la chiusura del fidanzamento con il suo ex, ha bisogno di leggerezza. Al centro della puntata di giovedì scorso del Grande Fratello il rapporto tra i due inquilini. Nel discorso è intervenuta anche Beatrice, la quale ha detto che alla concorrente piace poco Paolo “perché è lesbica”.

Letizia del Grande Fratello, le nuove accuse dell’ex Nicole

Letizia è stata fidanzata per diversi anni con una donna, Nicole Conte, e nei giorni scorsi ha rilasciato dichiarazioni molto pesanti sulla concorrente del Grande Fratello: “Ci sono stati due episodi violenti. Uno è stato l’ultima volta che ci siamo viste. L’anno prima mi aveva schiaffeggiato mentre io ero al lavoro e c’erano i testimoni”. In queste ore l’ex di Letizia ha fatto diretta con Alessandro Rosica, e se prima ha detto categoricamente no a un possibile ingresso nella casa, durante la chiacchierata con l’influencer ha cambiato idea.

“Va bene vedrò e nel caso farò del mio meglio“, ha detto aprendo uno spiraglio. E chissà che Alfonso Signorini non si farà sfuggire l’occasione di avere un gustoso siparietto al Grande Fratello. Durante la diretta Nicole ha parlato di Letizia e ha fatto alcune rivelazioni pesanti sul suo contro. “Quello che fa al Gf lo fa fuori. Lei ha un moroso, lo tiene appeso, poi lo lascia, va da un altro come sta facendo ora con Paolo. Lei aveva due relazioni insieme. Sì veniva con me e andava con tutto il mondo”, ha spiegato.

“Sta prendendo tutti per il c**o dall’inizio alla fine fidatevi”, ha detto ancora parlando di Letizia. “Lei è manipolatrice a livelli altissimi. E il suo fidanzato di adesso? La serata in cui dice di averlo conosciuto stava con me. Quella sera abbiamo litigato. Perché io sapevo che questo ragazzo aveva una cotta per lei. E lei mi dava della pazza. Qua cercava di farmi passare per una matta. Allora sei una persona cattiva. Per me lei ha bisogno che qualcuno le dia una mano perché non è stabile”.