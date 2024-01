Grande Fratello, è il compleanno di Massimiliano Varrese. L’attore, che in questa edizione si è subito distinto per le polemiche (ricordiamo il caso nato con l’amicizia con Heidi Baci) e gli scontri feroci con Beatrice Luzzi, spegne 48 candeline il 5 gennaio e si è già auto-regalato un monologo. Rivolgendosi a tutta la Casa – tranne Vittorio Menozzi che in quel momento era lontano dal gruppo, con suo grande rammarico – ha parlato della sua esperienza al reality show di Canale 5 e della sua festa.

Ha fatto un lungo discorso ai suoi coinquilini, spiegando che la festa è rimandata a sabato 6 per rispetto di quanto accaduto a Beatrice Luzzi, che nei giorni scorsi ha perso il papà: “Avremmo dovuto fare la festa domani, non ci sarà la festa per rispettare il momento che Beatrice sta vivendo fuori da qua. Mi sembrava giusto rispettare questo momento di grossa sofferenza che sta attraversando lei. Faremo la festa sabato”.

GF, compleanno Massimiliano Varrese: il messaggio e il caos

E già qui il pubblico del Grande Fratello ha avuto da ridire, perché poco gli crede visti i suoi atteggiamenti dopo la notizia del lutto e in generale il comportamento con la collega tenuto nella Casa. Ma poi Massimiliano Varrese ha continuato e, sempre rivolgendosi agli altri, ha parlato di “momenti difficili” vissuti ringraziandoli per essergli stato vicino.

Tornando al suo compleanno, poco fa sul profilo social del Grande Fratello è stato pubblicato un messaggio per lui da parte della produzione: “Happy Birthday, Max“, si legge sotto la sua foto. Ma apriti cielo tra i commenti, con gli utenti che chiedono la squalifica e si lamentano della sua presenza nella Casa: “Fategli un bel regalo, squalificatelo“ e “Come regalo squalificatelo che è già stato graziato fin troppe volte“.

Ancora, sempre tra i detrattori ma con più ironia, ci sono quelli che ricordano le frasi pronunciate di recente dal festeggiato. Per esempio “Auguri a colui che ha portato l’hip hop in Italia“ e “Max ti fanno gli auguri Russell Crowe e Johnny Depp Mi hanno detto che ti hanno lasciato un ruolo che ti si addice per sabato siccome è l’epifania”. E chissà che direbbe se solo potesse rispondere.