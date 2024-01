Nuove interessanti dichiarazioni nella casa del Grande Fratello su Anita. Un concorrente ha ormai infatti definitivamente perso la testa per lei e lo ha confermato anche nelle ultime ore, quando si è confidato con Fiordaliso. Quest’ultima gli ha posto delle domande dirette e le risposte sono state chiarissime. Prova infatti dei sentimenti decisamente molto forti e intensi.

Al Grande Fratello c’è un gieffino che vorrebbe quindi legarsi ad Anita, anche se lei non la penserebbe proprio in maniera uguale. Nonostante questo, lui non riesce proprio a dimenticarla e a metterla da parte. Ormai è stato letteralmente inondato dall’amore e non è facile mettere da parte quello che prova. Vediamo insieme cosa ha voluto dire il ragazzo.

Grande Fratello, un gieffino ha perso la testa per Anita: “Mi batte il cuore”

Durante il suo sfogo al Grande Fratello, che ha poi riguardato anche Anita, questo concorrente ha ammesso di essersi un po’ isolato perché non sta vivendo un momento straordinario. Fiordaliso lo ha voluto rincuorare e gli ha ricordato il fatto che lui ha portato la giovane in suite, un gesto molto apprezzabile. Ma a quel punto lui ha ammesso di provare qualcosa che vada oltre l’amicizia, ma la cantante gli ha consigliato: “Toglitela dalla testa“.

Ad essere ormai innamorato di Anita è Federico Massaro, il quale nonostante non veda ancora reciprocità dall’altra parte, ha voglia di lottare affinché lei possa provare lo stesso nei suoi confronti. Fiordaliso non è sembrata essere d’accordo e poi gli ha chiesto chiaramente: “Cosa provi quando la vedi? Ti batte il cuore?”. E la risposta del gieffino è stata immediata: “Fortissimo“.

Federico si è messo a ridere, mentre lo diceva, e Fiordaliso ha capito che il coinquilino è cotto di amore. Quindi, qualsiasi cosa gli dica è praticamente inutile visto che lui proverà fino alla fine a far innamorare Anita.