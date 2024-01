“Non mi rompere le pa…”. Accesa discussione al Grande Fratello tra Stefano Miele e Federico Massaro. È successo tutto durante la serata del 4 gennaio 2024, mentre i due erano in bagno e il modello ha incominciato a rinfacciargli che era troppo lento. Tutto è iniziato con una battuta: “Vai Stefano, credo in te”, ha detto Federico. A questo punto Fiordaliso ha difeso l’amico e ha risposto: “Lascialo stare”. A questo punto il giovane ha spiegato ai due di avere molto sonno e di volersi mettere a letto.

Poco dopo Stefano Miele, appena uscito dal bagno, ha risposto per le rime: “Non mi devi rompere le pa…e. Non mi devi rompere le scatole”. Anche Fiordaliso senza pensarci troppo è intervenuta e ha detto: “Anche a me darebbe una noia pazzesca”. Federico allora ha messo qualche puntino sulle i: “Datti una calmatina, c’è fila. Stai tranquillo, datti una calmata”.





Stefano allora ha risposto: “Se sto facendo le mie cose, non mi devi disturbare. Dattela tu una calmata. Io sono già calmo tesoro. Mi dà fastidio questa cosa”. Massaro non si è placato e ha risposto: “Datti una calmata e questi toni usali con qualcun altro”. Miele a questo punto ha detto: “Io non sto usando nessun tono. Non ho bisogno di usarli con nessuno perché sei tu che mi rompi le pa…e”.

Federico Massaro però perde la pazienza e decide di iniziare ad alzare la voce anche con Fiordaliso: “Lo fai sempre anche tu con me, ma non ti dico neanche la metà di quanto è stato detto a me. Gli ho detto di sbrigarsi perché me la stavo facendo sotto. Sì, gli ho detto di sbrigarsi. Lo dite anche voi”. Fiordaliso, piccata, ha replicato: “Noi lo diciamo se stai dentro da venti ore. Stefano non era da ore in bagno, era appena entrato”.

no io al posto di federico avrei sbottato come una pazza ma sto rincoglionito come si permette pic.twitter.com/VATsOzs8Ds — libs🪐 (@etilletass) January 4, 2024

Massaro allora ha voluto avere l’ultima parola e ha detto: “Comunque si deve dare una calmata”. La tensione è altissima dentro la casa del Grande Fratello da quando Beatrice Luzzi è uscita, tra tristezza e sensi di colpa, i suoi ex inquilini stanno dando il peggio di sé, a dire la verità. O almeno questo è quello che sostengono alcuni utenti dei social e non solo.

